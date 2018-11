Illegale Entsorgung

Wachtberg-Villiprott. Eine ärgerliche Entdeckung machten Passanten an einem Seitenweg der L158 bei Wachtberg-Villiprott: Unbekannte hatten dort größere Mengen Müll illegal entsorgt. Die Polizei hat den Fall nun an das zuständige Ordnungsamt weitergeleitet.

Von Dierk Himstedt, 02.11.2018

Für Ärger hat am Donnerstag die Entdeckung einer größeren Menge "wilden" Mülls an der L158 bei Wachtberg-Villiprott gesorgt. Ein Unbekannter hatte dort in der Einfahrt zu einem Wirtschaftsweg zwischen der Straße "Beckers Kreuz" in Villiprott und dem Wanderparkplatz an der L158 mehrere Kisten an Hausrat und Abfall entsorgt. Dabei fanden sich in dem Müllberg persönliche Andenken wie ein großes Kinderfoto ebenso, wie Anziehsachen, Werkzeug, Kleidung und ein ausgedienter Röhrenfernseher.

Der Unmut eines Bürger war so groß, dass er die illegale Müllentsorgung der Bonner Polizei gemeldet hatte. Diese waren am Donnerstag auch gegen 14 Uhr vor Ort, bestätigte Polizeisprecher Michael Beyer. Man habe das Ganze aufgenommen und einen Bericht an das zuständige Ordnungsamt weitergeleitet.