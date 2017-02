Feuerwehreinsatz in Villip

In einer Motorradwerkstatt im Villiper Gewerbegebiet hat es am Morgen gebrannt.

06.02.2017 Villip. Die Feuerwehr ist am frühen Montagmorgen ins Gewerbegebiet in Villip ausgerückt. Ein Anwohner hatte einen Brand in einer Motorradwerkstatt gemeldet.

Hohen Sachschaden hat am Montagmorgen ein Brand in einer Motorradwerkstatt im Gewerbegebiet in Villip versursacht. Ein Anwohner bemerkte gegen 7.15 Uhr Rauch aus dem hinteren Teil der Werkstatt und alarmierte die Feuerwehr. Wie Feuerwehrchef Markus Zettelmeyer vor Ort mitteilte, konnte der Brand schnell gelöscht werden. Da sich jedoch eine große Hitze entwickelte, wurde das Gebäude beschädigt. Es entstand ein hoher Sachschaden.

Auslöser war nach Feuerwehrangaben ein technischer Defekt. Wo dieser genau aufgetreten ist, muss noch ermittelt werden.

Die Gimmersdorfer Straße musste zeitweise gesperrt werden. Dadurch kam es im morgendlichen Berufsverkehr zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen. (ga)