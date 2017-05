Zwischen Wachtberg und Bad Godesberg

Wachtberg. Unterhalb von Wachtberg-Ließem haben bislang Unbekannte LKW-Ladungen Grünabfälle illegal entsorgt und angezündet. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen.

10.05.2017

Die Feuerwehr musste am Mittwochnachmittag zu einem Waldgebiet zwischen Wachtberg-Ließem und Bad Godesberg-Lannesdorf ausrücken. Bislang unbekannte Täter hatten dort große Mengen von Grünabfällen abgeladen und in Brand gesetzt. "Abgeladen wurden ganze LKW-Ladungen an Abfall, die wissentlich in Brand gesetzt wurden. An drei Stellen unabhängig voneinander brannte der Grünschnitt", erklärte Markus Zettelmeyer, Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Wachtberg.

Es sei nicht das erste Mal in dieser Woche gewesen, dass die Feuerwehr zu einem solchen Einsatz in das Hanggebiet ausrücken musste. "An gleicher Stelle mussten wir am Montagabend schon einmal brennende Grünabfälle löschen, die hier abgeladen und in Brand gesetzt wurden", so Zettelmeyer.

Die Feuerwehr konnte den Brand trotz der schwierigen Hanglage in den Griff bekommen und löschen. Einzelne Glutnester wurden am Nachmittag noch gelöscht. Insgesamt 15 Feuerwehrleute waren im Einsatz.