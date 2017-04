Frühlingserwachen in Wachtberg

Wachtberg. Der Gewerbeverein Wachtberg lädt gemeinsam mit den Einzelhändlern am Einkaufszentrum Wachtberg-Mitte für Samstag und Sonntag zum „Wachtberger Frühlingserwachen“ nach Berkum ein.

Von Alexander Graf, 30.04.2017

Noch fällt es der Sonne schwer, sich gegen hartnäckiges Aprilwetter durchzusetzen, doch spätestens am kommenden Wochenende wird es ein „Frühlingserwachen“ geben. Dann lädt der Gewerbeverein Wachtberg gemeinsam mit den Einzelhändlern am Einkaufszentrum Wachtberg-Mitte zum ersten Mal zu einem gleichnamigen Fest in Berkum ein. Rund 40 Aussteller wollen sowohl am Samstag als auch am verkaufsoffenen Sonntag Lust auf alles machen, was sich um die Themen Haus und Garten dreht. Daneben öffnen die ansässigen Geschäfte ihre Ladentüren.

„Unser Fest bietet die ideale Gelegenheit, Wachtberger Bürger und Gewerbetreibende zusammenzubringen“, ist Michael Geppert die Vorfreude auf Samstag und Sonntag, 6. und 7. Mai, anzumerken. Der Vorsitzende des Gewerbevereins Wachtberg ist sich sicher, dass das Frühlingserwachen eine „Bereicherung“ für seine Gemeinde sein wird und verspricht „ein Erlebnis der besonderen Art“.

Damit das Fest diesem Anspruch auch optisch gerecht wird, werden die Aussteller allerhand Schmückendes sowie Nützliches für Haus und Garten in Pagoden-Zelten präsentieren. Ganz im Stil des Trends „Leben im Landhausstil“ kann man dabei nicht nur bei floralen Dekorationen, Selbstgemachtem und Lederwaren auf Schnäppchenjagd gehen, sondern sich auch dem Genuss von Feinkost und Wein hingeben – schließlich sorgen die Marktscheune, das Weincabinett Briem und andere Anbieter für ein abwechslungsreiches kulinarisches Angebot, bei dem kein „Frühlingsbote“ mit leerem Magen durch Berkum schlendern muss.

Familien verspricht der Gewerbeverein Wachtberg, der sich seit 1996 um verkaufsfördernde Maßnahmen kümmert, ein umfangreiches Unterhaltungsprogramm für Kinder. Und wem Waren aus dem Bereich Haus und Garten irgendwann nicht mehr genug sind, wird sicherlich in den Geschäften im Einkaufszentrum Wachtberg-Mitte anderweitig fündig werden. „Wir brauchen eigentlich nur noch schönes Wetter“, ist Geppert von dem Konzept des ersten Wachtberger Frühlingserwachens überzeugt.

Doch selbst wenn Petrus es am nächsten Wochenende nicht gut mit den Wachtbergern meinen sollte, wird das Frühlingserwachen stattfinden - und zwar am 6. und 7. Mai, jeweils von 11 bis 19 Uhr. Am verkaufsoffenen Sonntag hat das Einkaufszentrum Wachtberg-Mitte zwischen 13 und 18 Uhr geöffnet.