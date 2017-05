Gewerbeschau in Wachtberg

BERKUM. Aus dem „Wachtberger Frühling“ ist "Frühlingserwachen" geworden. Der verkaufsoffene Sonntag lockt zusätzlich Kunden ins Ländchen.

Von Alfred Schmelzeisen, 08.05.2017

Bislang war es die Leistungsschau „Wachtberger Frühling“, die seit Gründung des Gewerbevereins Wachtberg vor zwei Jahrzehnten mehrfach viele Tausend Besucher nach Berkum gelockt hat. Nun geht man neue Wege: Mit dem neuen, zweitägigen „Frühlingserwachen“.

„Der geschäftliche Erfolg lebt von Veränderungen“, betonte am Samstag Michael Geppert, Vorsitzender des Gewerbevereins, bei der Eröffnung des Frühlingsmarktes am Bernareggio-Platz am Wachtberger Einkaufszentrum. Neu mit im Boot war Veranstaltungsdienstleister Jürgen Kutter aus Bad Honnef, der dort auch den bekannten Martinimarkt organisiert.

Zu den 20 etablierten Geschäften gesellten sich 34 Anbieter mit unterschiedlichsten Angeboten und hatten dafür Zelte aufgebaut. „Wir suchen als Gewerbeverein Kontakte zu den Einzelhändlern vor Ort und pflegen diese jetzt dadurch, dass wir der Bevölkerung zusätzliche Anreize bieten, neben den vorhandenen Geschäften auch weitere Dienstleistungen vorstellen zu können“ sagte Geppert.

Bürgermeisterin Renate Offergeld bedankte sich dafür, dass die Wachtberger Mitte durch eine solche Veranstaltung mit Erfolg in den Fokus der Gemeinde gestellt werde. Die Bürgermeisterin dankte allen Ausstellern und Teilnehmern für die Organisation. Beim Rundgang wurde den Besuchern schnell klar, wie vielfältig die Angebotspalette war.

Original Solinger Stahlwaren wurden genauso angeboten wie Kehrbesen und spezielle Heizkörperbürsten. Uhren und Korbwaren, Magnetschmuck und Wellnessprodukte, florale Dekorationen standen genauso im Rampenlicht wie Wolle, Liköre und Modeschmuck von Anbietern aus dem Ländchen. Auch ein Dentallabor und ein Schreiner stellten sich vor. Geppert selbst informierte über Immobilien.

Für die Kinder gab es einen Streichelzoo mit Kühen, Gänsen und Ziegen. Ponyreiten bot die Reitschule von Hannelore Heiß an. Wer von den Jüngsten Lust hatte, kletterte in ein Kid-Car und drehte auf dem Parkplatz seine Runden. Auch beim verkaufsoffenen Sonntag strömten viele Besucher zum Einkaufszentrum, ließen sich ganz im Zeichen von Natur und Garten, Feinkost, Landhausstil und Schmuck inspirieren, schlürften Wein und Champagner.

Martin Rüdell-Overkämping und seine Ehefrau Monique können sich mit den Vertretern des Gewerbevereins sowie den Marktscheunen-Betreibern Stefan und Markus Schneider sowie Dienstleister Jürgen Kutter und Wachtbergs Wirtschaftsförderer Jens Forstner vorstellen, dass es vielleicht ein Herbstfest und dann später weitere verkaufsfördernde Veranstaltungen in der Wachtberger Mitte geben könnte, sagten sie.