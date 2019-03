Mögliches Sexualdelikt in Wachtberg

Bonn. Eine 48-jährige Spaziergängerin ist am Dienstagabend im Kottenforst bei Wachtberg von zwei Männern brutal überfallen worden. Dabei versuchten die beiden Angreifer auch, ihre Kleidung zu öffnen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 13.03.2019

Am Dienstagabend wurde eine 48-jährige Spaziergängerin nach Angaben der Polizei im Bereich "Langeweg" in Wachtberg von zwei Männern attackiert und verletzt. Gegen 18.50 Uhr war die Frau mit ihrem Hund in der Ortsrandlage von Villiprott auf einem Waldweg zwischen Villiprott und Pech unterwegs. Bei dem Weg handelt es sich um einen beliebten Lauf- und Fahrradweg. In Höhe einer Wegkreuzung, einem Verbindungsweg zwischen dem Pecher Sportplatz und der Villiper Allee, an der auch eine Bank aufgestellt ist, wurde die Frau von zwei Männern angegriffen.

Nach den bisherigen Ermittlungen schlugen die beiden der Frau zunächst so gegen den Hinterkopf, dass sie zu Boden ging. Nach ihren Angaben wurde sie dann von den Tätern mehrfach getreten. Darüber hinaus versuchten die Unbekannten, ihre Kleidung zu öffnen. Die 48-Jährige wehrte sich gegen diese Attacken und schrie um Hilfe. Als plötzlich ein Radfahrer den Ort des Geschehens passierte, ließen die Männer von der Frau ab und liefen davon. Die 48-Jährige, die sich bei dem Vorfall Verletzungen zuzog, informierte mit ihrem Handy Angehörige, die dann sofort die Polizei alarmierten. Die Frau wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die beiden Männer sind nach Angaben der 48-Jährigen von großer, schlanker Statur und sie sprachen akzentfreies Deutsch. Im Zuge der von der Polizei eingeleiteten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen wurden in Tatortnähe auch zwei Männer im Alter von 20 und 21 Jahren kontrolliert und überprüft. Das zuständige Kriminalkommissariat 12 prüft auch, inwieweit die beiden Überprüften dem geschilderten Tatgeschehen möglicherweise zugeordnet werden können.

Darüber hinaus bitten die Ermittler Zeugen, die im beschriebenen Bereich Beobachtungen zum geschilderten Geschehen oder auch zu verdächtig erscheinenden Fahrzeugen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 0228/150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Besonders interessant sind für die Ermittler auch die Beobachtungen des Radfahrers, der den Bereich nach dem aktuellen Sachstand während der Tat passiert hat. Auch er wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.