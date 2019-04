Einsatz in Niederbachem

Wachtberg. Die Feuerwehr musste am Freitagmorgen zu einem Einsatz in den Elsternweg in Niederbachem ausrücken. Dort war eine ältere Person in einem Wohnhaus in eine hilflose Lage geraten.

Von general-anzeiger-bonn.de, 05.04.2019

Die Feuerwehr Wachtberg ist am Freitagmorgen von Nachbarn im Elsternweg alarmiert worden, die eine ältere Person in einem Haus in einer hilflosen Lage wähnten. Wie die Feuerwehr mitteilte, reagierte die Person nicht auf das Klingeln und Klopfen der Nachbarn, sodass von einer Notlage auszugehen war. Die Feuerwehr verschaffte sich Zugang zum Haus und fand die hilfsbedürftige Person auf. Diese wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.