Sirenenalarm ausgelöst

Wachtberg. Am Sonntagabend gegen 21.42 Uhr wurde in der Konrad-Adenauer-Straße in Niederbachem ein Fehlalarm ausgelöst. Die Feuwehr rückte an und konnte die Anwohner schnell beruhigen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 06.08.2017

Am Sonntagabend gegen 21.42 Uhr ertönte in Niederbachem ein Sirenenalarm. In der Konrad-Adenauer-Straße 9 war dieser aufgrund eines defekten Rauchmelders ausgelöst worden. Der Alarm war weithin zu hören und versetzte die Anwohner in Audruhr.

Die angerückte Feuerwehr unter dem Chef der Wachtberger Feuerwehr Markus Zettelmeyer, konnte jedoch schnell Entwarnung geben. Offenbar war der Alarm durch einen defekten Rauchmelder ausgelöst worden, für die Anwohner bestand keine Gefahr.