Wachtberg-Ließem

Liessem. Die Gemeinde betraut zwei Architektinnen mit der Umsetzung des Konzepts zur CO2-Reduktion. Katharina Chatterjee und Severine Nicolaus haben eine Auftaktveranstaltung vorbereitet.

Noch sind die Gesichter samt dazu passender Namen von Katharina Chatterjee und Severine Nicolaus vielen Ließemern unbekannt. Doch das wird sich am Donnerstag, 16. März, ändern. Dann geht um 18 Uhr die Auftaktveranstaltung zum „Klimaquartier Köllenhof“ im Köllenhof, Marienforster Weg 14, über die Bühne.

Das Projekt, für das die beiden Architektinnen aus Villiprott von der Gemeinde den Zuschlag erhalten haben, hat eine längere Genese, aber ein kurzformuliertes Ziel: Chatterjee und Nicolaus unterbreiten den Bewohnern der Köllenhof-Siedlung Vorschläge, wie sie CO2 einsparen können. „Wir treten in diesem Fall nicht als Architektinnen auf, sondern als Ansprechpartnerinnen“, betont Chatterjee.

Zum Beispiel bei der Frage, was sich an welcher Immobilie lohnt. „Wenn das Dach ohnehin neu gedeckt werden muss, könnte man ja auch über eine Dämmung nachdenken“, so Nicolaus. Kontakte für die entsprechende Förderung des Vorhabens vermitteln sie in den nächsten zwei Jahren auch.

Und sie möchten eine Art Handwerkerpool aufbauen. „Bei uns können sich sowohl Handwerker melden, die das Gebiet schon kennen als auch neue, aber wir brauchen Referenzobjekte“, sagt Chatterjee. Sie wollen aber auch durchs Quartier gehen und mit den Einwohnern über deren Erfahrungen zu bereits getätigten Maßnahmen sprechen.

Was sie zudem suchen, sind zwei Modellprojekte: ein unsaniertes frei stehendes Einfamilienhaus und ein unsaniertes Reihenhaus aus den 70ern/Anfang der 80er Jahre. „Wer mitmacht, profitiert von unabhängigen Beratern und mehreren Alternativen für das Vorhaben“, meint Nicolaus. Wünschenswert wäre, wenn die Projekte danach auch umgesetzt würden. Potenzielle Kandidaten gibt es viele: 480 Einwohner umfasst das Klimaquartier mit 258 Haushalten in 146 Immobilien. Die für das „Integrierte energetische Quartierskonzept“ einst ermittelten sechs Tonnen Kohlenstoffdioxid-Ausstoß pro Einwohner und Jahr dürften sich schon sehr bald verbessern. Laut Chatterjee saniert die Vonovia ihre Wohnungen in der Siedlung fleißig.

Wer Fragen zu dem Projekt hat, kann sich unter 02 28/38 76 92 84 oder klimaquartier@wachtberg.de an die Architektinnen wenden.