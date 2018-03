Täter entkommen unerkannt

Wachtberg-Ließem. Einbrecher sind am Donnerstag in ein Wachtberger Einfamilienhaus eingestiegen. Die Polizei bittet um mögliche Hinweise.

Von general-anzeiger-bonn.de, 16.03.2018

Bisher unbekannte Täter haben am Donnerstag einen Einbruch in Wachtberg begangen. Die Einbrecher sollen im Zeitraum zwischen Mittwoch, 14 Uhr, und Donnerstag, 13.45 Uhr, in das Haus in der Siebengebirgsstraße im Stadtteil Wachtberg-Ließem eingestiegen sein.

Nach aktuellen Erkenntnissen der Polizei drangen die Täter durch den Garten auf der Rückseite des Hauses in das Haus ein. Dazu schlugen sie ein Fenster ein.

Den Einbrechern gelang es, unbemerkt zu entkommen. Zur weiteren Aufklärung bittet die Polizei um die Mithilfe möglicher Zeugen. Unter der Rufnummer 0228-150 werden diese gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.