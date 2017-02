Gründungsversammlung für 2. März geplant

07.02.2017 VILLIP. Den existierenden Tierschutzvereinen in der Region steht Zuwachs ins Haus. Denn in Wachtberg steht die Gründung einer eigenen Gruppierung auf dem Programm. Hilfe für Senioren soll eine der Dienstleistungen sein.

Am Wochenende hatte der Initiator zur Gründung eines Tierschutzvereins im Drachenfelser Ländchen, der Villiper Karl-Heinz Hofmann, zu einem Abstimmungsgespräch eingeladen.

Zwölf Tierfreunde folgten der Einladung, animiert durch die zuvor erfolgte Medienberichterstattung sowie die von Hofmann gegründete Facebook-Gruppe "Tierschutzverein-Wachtberg". Acht Anwesende entschieden sich auch sogleich dafür, den neu zu gründenden Verein durch ihre Mitgliedschaft und aktive Hilfe selbst tatkräftig zu unterstützen.

Die Gründungsversammlung soll nun am Donnerstag, 2. März, ab 19 Uhr in der Gaststätte Henseler in Wachtberg-Villip erfolgen, kündigte Karl-Heinz Hofmann an.

"Für die Gründung des Tierschutzvereins Wachtberg müssen sieben Mitglieder gefunden werden, und die habe ich bereits beim Abstimmungsgespräch für das Vereinsprojekt gewinnen können", erzählt er. Als vordringliche Aufgabe will sich der neue Tierschutzverein zunächst den privaten Pflegestellen für Haustiere wie Hunden und Katzen, aber auch Kaninchen und Vögeln widmen.

Die Pflegestellen wollen die Vereinsmitglieder bei der Haltung der Tiere unterstützen: "Wir wollen uns im Gemeindegebiet um Pflegestellen für Tiere, die von ihren Besitzern nicht mehr betreut werden können, bemühen. Es ist zunächst nicht vorgesehen, dass der Verein ein eigenes Gelände für den Tierschutz aufbaut, wie dies beispielsweise in Bonn der Fall ist - dafür sind wir aber offen, wenn uns jemand eine Fläche bereitstellt" erläuterte Karl-Heinz Hofmann auf Fragen anwesender Tierfreunde.

Er selbst kümmere sich seit inzwischen 25 Jahren um die Pflege von Hunden und habe seit vergangenem September einen zwölfjährigen Schäferhund in Pflege. Der Sheltie-Mischling gehöre einer Seniorin, die aber nicht mehr die Pflege des Tieres sicherstellen konnte. "Die Probleme für Senioren beziehungsweise ihre Familien sind heute enorm groß, für Hunde, Katzen, Vögel und Nagetiere einen Pflegeplatz zu finden, wenn zu Hause die Pflege der Tiere nicht mehr sichergestellt werden kann - da müssen wir uns engagieren" waren sich Hofmann und die Teilnehmer einig.

Mit am Tisch saß beispielsweise Diana Pöhle aus Berkum, die Hunde und Katzen pflegt und betreut, zudem seit mehr als einem Jahrzehnt im Tierschutz unterwegs ist. Aus Bad Godesberg-Friesdorf interessierte sich Hundehalter Hans-Georg Schwalb für das Engagement zugunsten der Tiere und informierte sich über die anstehende Vereinsgründung.

Bei der für den 2. März anstehenden Gründungsversammlung hofft nun Karl-Heinz Hofmann, noch weitere Tierfreunde sowie Förderer des Vereinsprojektes begrüßen zu können. Erreichbar ist er für Rückfragen über die Facebook-Gruppe Tierschutzverein-Wachtberg, per E-Mail tierschutzverein-wachtberg@gmx.de beziehungsweise telefonisch unter der Nummer 01590/8402723.

Bislang existieren in der Region der Tierschutzverein Bonn und Umgebung mit seinem Tierheim Albert Schweitzer sowie mehrere Tierheime in der Region.