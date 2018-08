Neue Veranstaltung im Ländchen

Wachtberg. Zwei Wachtbergerinnen veranstalten ein Gesundheitsforum für Wachtberg. Mit dabei sein werden Ärzte, Apotheker, Heilpraktiker und Ernährungsberater.

Ein eigenes Hallenbad, eine überaus aktive Kulturszene und ein lebendiges Vereinsleben hat die Gemeinde Wachtberg bereits. Als Gesundheitsstandort war sie bisher nicht im Fokus. Das soll sich ändern. Zwei Initiatorinnen laden dazu ein, sich Samstag, 6. Oktober, schon jetzt im Kalender anzustreichen. Dann hat das Wachtberger Gesundheitsforum Premiere.

Die Initiatorinnen sind selbst Teil des Wachtberger Gesundheitswesens. Apothekerin und Lebensmittelchemikerin Melanie Ploß ist aus der Rodderberg-Apotheke in Niederbachem bekannt. Die Oecotrophologin Hilde Philippi bietet in ihrer Praxis in Villip Ernährungsberatung an. Die Schirmherrschaft für das Gesundheitsforum hat Bürgermeisterin Renate Offergeld übernommen. Die Veranstaltung findet am 6. Oktober von 10 bis 16 Uhr in der Hans-Dietrich-Genscher Schule, Stumpebergweg 5 in Berkum, statt.

„Erklärtes Ziel dieses ersten Gesundheitsforums ist es, den Wachtberger Bürgerinnen und Bürgern zu zeigen, wie vielfältig das Angebot zum Thema Gesundheit in ihrer Region ist“, teilten die Initiatorinnen mit. Niemand müsse weite Wege für die Aufrechterhaltung seiner Gesundheit in Kauf nehmen. „In Wachtberg findet man alles, was sinnvoll und nötig ist, vor Ort“, sagen Ploß und Philippi.

Sie hatten bereits im vergangenen Jahr einen Aufruf gestartet. Alle Heilberufler konnten sich melden, um mit einem Infostand im Ausstellungsbereich oder einem Workshop beim ersten Gesundheitsforum dabei zu sein.

Inzwischen hat sich das Programm gefüllt. Die Veranstalterinnen kündigen Vorträge niedergelassener Wachtberger Ärzte an. Außerdem gibt es diverse Infostände von Wachtberger Anbietern, die im Gesundheitsbereich tätig sind. Das sind mehr, als man auf den ersten Blick in einer kleinen Kommune ohne eigenes Krankenhaus annehmen könnte.

Am Gesundheitsforum beteiligen sich zudem die Apotheken, von denen es neben der in Niederbachem noch die Forum-Apotheke und die Wachtberg Apotheke in Berkum gibt. Das Deutsche Rote Kreuz, das in Wachtberg auch die Rettungswache leitet, ist ebenso vertreten wie Pflegedienste und Praxen für Ernährungsberatung, Ergotherapie, Logopädie oder Psychotherapie. Außerdem haben sich Heilpraktiker angemeldet.

In Workshops rund um das Thema Gesundheit können sich die Besucherinnen und Besucher am 6. Oktober nicht nur informieren, sondern auch selbst mitmachen. Es geht dabei zum Beispiel um gesundes Kochen, Entspannungstechniken und Yoga.

Auch für die Kinder haben die Veranstalterinnen gesorgt: „Sie können mit Mama und Papa einen Krankenwagen besichtigen und zudem ihre kranken Teddys und Puppen für einen Besuch in der Teddyklinik mitbringen.“

Während des Gesundheitsforums öffnet die Cafeteria der Schule ihre Türen. Der Förderverein und weitere lokale Anbieter kündigen Überraschungen an. Hauptsache gesund.