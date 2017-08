Der Edeka-Markt im Berkumer Einkaufszentrum am Wachtbergring wird in der zweiten Ferienhälfte umgebaut.

Wachtberg-Berkum. Wegen Umbau geschlossen: Für knapp drei Wochen werden die Kunden des Edeka-Marktes am Wachtbergring vor verschlossenen Türen stehen.

„Das E-Center in Wachtberg-Berkum wird in den kommenden Wochen umfassend modernisiert und das Sortiment noch vielfältiger“, teilte ein Sprecher der Edeka-Handelsgruppe dem GA auf Anfrage mit. Für die Bauarbeiten werde der Markt zu Samstag, 5. August, geschlossen, die Wiedereröffnung sei für Dienstag, 29. August, ab 7 Uhr geplant.

Seit 2005 ist das Berkumer Einkaufszentrum immer weiter gewachsen, 2015 kam das Geschäftszentrum „Neue Mitte“ rund um den Bernareggio-Platz hinzu. Jetzt wird auf der gegenüberliegenden Seite des Wachtbergrings wieder gebaut.

Aldi-Süd hatte hier nach sechs Tagen Schließung am vergangenen Samstag eine „Filiale der Zukunft“ wiedereröffnet. Neu sind unter anderem die Sitzgelegenheit hinter dem Kassenbereich, Bildschirme mit Informationen über aktuelle und kommende Angebote und der Kaffeeautomat.

Auch im benachbarten Edeka wird es Neuerungen geben. So wird laut Pressestelle das Bio-Sortiment ausgebaut und der Backshop vergrößert. Es gibt außerdem eine neue Salatbar mit frischen Salaten sowie eine heiße Theke für den Hunger am Mittag oder Abend. „Dort werden leckere Eintöpfe und andere frische heiße Gerichte im Angebot sein“, kündigte der Sprecher an. Wer gerne Fisch kauft, findet die Theke nach dem Umbau in der Mitte Marktes. Das Angebot der Fleischtheke wird um internationale Spezialitäten erweitert.

Bei der Renovierung spielen nicht nur veränderte Kundenwünsche, sondern auch Umweltgesichtspunkte eine Rolle. „Das E-Center bekommt effiziente und energieschonende Kühlanlagen“, erklärte der Edeka-Sprecher. Die Wärmerückgewinnung aus diesen Kälteanlagen werden für die Erwärmung des Wassers im Markt genutzt.

Im Wachtberger E-Center arbeiten 116 Mitarbeiter. Die Verkaufsfläche beträgt rund 3600 Quadratmeter. Im gesamten Komplex am Wachtbergring finden die Kunden unter anderem Apotheke und Sparkasse, Müller-Drogeriemarkt und Textilien von kik.