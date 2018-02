L 158 zeitweise gesperrt

Bei einem Unfall in Wachtberg wurden drei Menschen verletzt. Auf der L 158 staute es sich.

Wachtberg. Bei einem Verkehrsunfall in Wachtberg sind am Dienstagabend drei Menschen verletzt worden. Die Landstraße 158 wurde in beide Richtungen gesperrt. Das führte zu massiven Verkehrsbehinderungen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 06.02.2018

Drei Fahrzeuge sind in Wachtberg auf der Pecher Landstraße L 158 am Dienstagabend in einen Unfall verwickelt worden. Nach Angaben der Polizei wurden drei Menschen verletzt, mindestens zwei davon schwer. Nach ersten Informationen hatte einer der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.

Die L 158 in beide Richtungen und die Autobahnabfahrt Merl der A 565 waren für zwei Stunden gesperrt. Dies hatte Staus und Verkehrsbehinderungen zur Folge. Gegen 19.30 Uhr wurden die Sperrungen wieder aufgehoben.

