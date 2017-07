Wachtberger Originale

Eröffnet wird der Bildergarten in Niederbachem, Konrad-Adenauer-Straße 47, am Samstag, 8. Juli, 19 Uhr. Monika Clevers Werke werden ergänzt durch Malereien von Gitta Briegleb und Hiltrud Westheide sowie Arbeiten in Blech von Werner Luhmer. Danach kann der Garten bis zum Ende der Kulturwochen samstags und sonntags jeweils zwischen 11 und 18 Uhr besichtigt werden. Eine Führung durch die Ausstellung leitet die Künstlerin am Donnerstag, 13. Juli, 19 Uhr. Im Am Sonntag, 16. Juli, trägt Autorin Ursula Contzen ab 18 Uhr unter dem Motto „Zeiterfahrungen“ Lyrik vor. Eine weitere Ausgabe des Niederbachemer Lesetheaters findet am Dienstag, 18. Juli, ab 19 Uhr statt. Mit einer musikalischen Matinee wird die Ausstellung am Sonntag, 23. Juli, ab 12 Uhr von „Jazztime“ mit Christian Bortz am Saxofon beendet. Zum Abschluss der Kulturwochen liest Clever am Sonntag, 23. Juli, ab 17 Uhr im Gartencenter Wachtberg, Am Wachtbergring 4 mit anderen Autoren aus der Anthologie.