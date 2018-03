Anlieger wollen mehr Schutz

Wachtberg. Mit dem umfangreichen Unwetterschutzmaßnahmen in Werthhoven, mit denen die Gemeinde Anfang Februar begonnen hat (der GA berichtete), hat sich jetzt die Ortsvertretung eingehend beschäftigt. Es meldeten sich auch mehrere Anwohner zu Wort.

Von Axel Vogel, 20.03.2018

Sie gaben zu bedenken, das die Maßnahme für ihre Grundstücke im Falle eines erneuten Starkregens keine Entlastung bringen würde. Dass befürchten beispielsweise zwei Anlieger im Bereich der Birresdorfer Straße. Sie sagen, dass die Flutwelle nach dem verheerenden Unwetter am 6. Juni 2016 quasi durch die Hintertür, aus Richtung der Birresdorfer Anhöhe gekommen sei und ihre Gärten und Keller unter Wasser gesetzt habe.

Wie berichtet, konzentriert sich der erste Bauabschnitt der Unwetterschutzmaßnahme in Werthhoven auf den Bereich zwischen der Kreuzung Ahrtalstraße/Zum Rheintal/Birresdorfer Straße und der Fraunhoferstraße. Hier soll, kurz gesagt, eine durchgängig abschüssige Straße geschaffen werden, auf der das Wasser in den Mehlemer Bach abfließen kann. Zudem wird ein Kanal unter der Straße verlegt, der ausschließlich die Funktion hat, einen guten Teil der Starkregenmengen unterirdisch in den Mehlemer Bach abzuführen.

So weit so gut, sagt Norbert Forst, einer der beiden Anwohner an der Birresdorfer Straße, die sich zu Wort meldeten: „Aber uns hilft die Maßnahme nicht.“ Ihre beiden Grundstücke hatten am 6. Juni 2016 ebenfalls unter Wasser gestanden: Schuld waren extreme Hangabflüsse, die aus Richtung Birresdorf kamen, und gegen die man auch nach Abschluss der jetzt laufenden Maßnahme schutzlos sei, erklärte Forst. Anlässlich der Bebauung an der Birresdorfer Straße Anfang des Jahrtausends sei zwar ein Flutgraben als Schutz geschaffen worden. Der Graben werde jedoch nicht gepflegt, gab Forst zu Protokoll. „Daher ist er bei dem Unwetter vor zwei Jahren auch nach kurzer Zeit vollgelaufen.“ Gemeindewerkevorstand Volker Strehl erklärte, dass man eigentlich vorhabe, den Graben an das Ableitungssystem anzuschließen. Das soll im Rahmen des zweiten Bauabschnitts im Bereich Im Tal erfolgen, der jetzt weiter zur Ausführungsreife geplant werden soll. Der Graben sei jedoch von seiner Funktion her nicht darauf ausgelegt, das bei Starkregenereignissen anfallende Oberflächenwasser geordnet abzuleiten.

Allerdings ließe sich dieser Teil der Birresdorfer Straße auch ohne den Flutgraben effektiver als bislang schützen. Dazu habe die Gemeinde bereits einen Plan in der Schublade, so Strehl in der Ortsvertretung. Demzufolge soll das Starkregenwasser weiter oberhalb der Bebauung durch einen neuen Flutgraben aufgefangen und vor der Bebauung auf einem Grundstück unterhalb der Hundeschule in Richtung Fraunhoferstraße abgeführt werden – genau dort, wo jetzt ein Weg verläuft.

„Das Problem sind aber die Eigentumsrechte an den Grundstücken“, erklärte Strehl. Man werde aber weiterhin versuchen, hier eine Lösung zu finden. Ebenso wie für den Bereich Alter Hof in Werthhoven, der auch Thema in der Ortsvertretung war. „Hier trifft der Bach auf die Verrohrung, und es entstanden bei den letzten Unwettern immer besonders heftige Überschwemmungen“, so Strehl. „Wir sind auch hier dabei, eine Planung zu erstellen, die zeitnah Abhilfe schaffen könnte.“