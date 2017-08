Wer im Rathaus in Berkum als Bürgermeister in Zukunft agieren wird, entscheiden die Bürger am 25. Mai.

Wachtberg. Entscheidungsfreudige Persönlichkeit gesucht: Die Kandidaten für das Amt des Wachtberger Beigeordneten sollen sich im Oktober dem Gemeinderat vorstellen.

In der Ratssitzung am 17. Oktober soll eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger für Jörg Ostermann gewählt werden. Der Wachtberger Beigeordnete war im Juli vom Rat nicht wiedergewählt worden. Für Dienstag, 15. August, ist deshalb eine Sondersitzung terminiert, um das Besetzungsverfahren auf den Weg zu bringen und die Stelle auszuschreiben.

Der oder die neue Beigeordnete vertritt Bürgermeisterin Renate Offergeld als Behördenleiterin und in der Außenvertretung der Gemeinde. Die Amtszeit der Wahlbeamten beträgt acht Jahre. Bei der Berufung dürfen Bewerber nach dem Landesbeamtengesetz nicht älter als 56 Jahre sein.

Der Beschlussvorschlag für den Rat lautet, die zum 1. Januar 2018 zu besetzende Beigeordnetenstelle in verschiedenen Medien öffentlichen auszuschreiben, um einen möglichst großen Personenkreis anzusprechen. Die Bewerbungsfrist soll am 18. September – nach vier Wochen – enden. Anschließend können die Ratsmitglieder in die Bewerbungsunterlagen einsehen. Der weitere Zeitplan sieht vor, dass am 5. Oktober der Hauptausschuss beschließt, welche Bewerber für den 17. Oktober eingeladen werden. Die Vorstellung im Rat erfolgt in nichtöffentlicher Sitzung, die Wahl im Anschluss öffentlich.

Bewerber müssen Verwaltungsfachleute sein

„Die Bewerber müssen aufgrund ihres Werdegangs und ihrer beruflichen Tätigkeit Fachkenntnisse und Fähigkeiten erworben und Erfahrungen gesammelt haben, die sie in die Lage versetzen, das Amt selbstverantwortlich und ordnungsgemäß zu führen. Die Bewerber müssen Verwaltungsfachleute sein und aufgrund ihres fachlichen Wissens und beruflichen Könnens den ihnen gestellten Aufgaben gewachsen sein. Sie müssen die anfallenden Geschäfte der laufenden Verwaltung beherrschen, um die ihnen unterstellten Dienstkräfte als Vorgesetzte anweisen, fachlich beaufsichtigen und anleiten zu können“, so die Anforderungen laut Gemeinde Wachtberg. Der Stelle komme eine besondere Bedeutung zu, die sich deutlich über die sonstigen Gemeindebeamten hinaus hebe.

Im Entwurf für den Ausschreibungstext werden neben den allgemeinen Aufgaben auch diverse Fachgebiete genannt, darunter Gemeindeentwicklung, Bauen und Wohnen, Umwelt- und Denkmalschutz, öffentlicher Nahverkehr, Infrastruktur, Instandhaltung gemeindeeigener Bauten, Straßen, Wege und Plätze, Hochwasserschutz sowie das Beteiligungsmanagement für die Gemeindewerke Wachtberg AöR und die enewa GmbH, den Dienstleister für Energie und Wasser. Es ist kein Job für Pendler: Der oder die Beigeordnete muss den Wohnsitz in Wachtberg haben.

„Gesucht wird eine entscheidungs- und innovationsfreudige, qualifizierte sowie überdurchschnittlich engagierte Persönlichkeit, die mit Zielstrebigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Durchsetzungsvermögen und Überzeugungskraft die Zukunft der Gemeinde mitgestaltet und weiterentwickelt“, steht in der Stellenanzeige. Neben Berufserfahrung in öffentlichen Verwaltungsstrukturen sei auch eine technische Qualifikationen von Vorteil. Wachtberg selbst stellt sich als „sympathische Gemeinde im Grünen mit hoher Wohn- und Lebensqualität“ und Teil einer „boomenden Region“ vor.