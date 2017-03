Freiwillige Feuerwehr Wachtberg

BERKUM. Die 177 Aktiven der Freiwilligen Feuerwehr Wachtberg waren 2016 rund 2000 Stunden im Einsatz. Allein beim Unwettereinsatz am 4. Juni verzeichneten die Freiwilligen 140 Einsätze.

Von Alfred Schmelzeisen, 13.03.2017

Im Rahmen des Jahrerückblicks der Freiwilligen Feuerwehr Wachtberg wurde bei deren Mitgliederversammlung am Freitagabend erneut deutlich, was die Mitglieder der Feuerwehren ehrenamtlich im Laufe eines Jahres leisten. Kommt dann noch ein Schadensgroßereignis als Einsatz zum normalen Feuerwehr-Alltag hinzu, schnellt die Zahl der Einsätze und der Einsatzstunden schnell in die Höhe – wie beispielsweise am 4. Juni 2016. „Eigentlich war es ein ganz normales Jahr“, sagte der Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Wachtberg, Markus Zettelmeyer, „wäre da nicht das Unwetter gewesen.“

Es beschäftigte an besagtem ersten Juni-Samstag nicht nur die 177 aktiven Feuerwehrleute aus Wachtberg, sondern auch viele weitere Feuerwehren aus der Region, Helfer von Technischem Hilfswerk und DRK sowie weiteren Hilfsorganisationen. Das Ereignis, bei dem unter anderem auch mehrere Brücken in Wachtberg betroffen waren, trug mit 140 dokumentierten Einsatzstellen überproportional zur Einsatzstatistik 2016 bei, wie Zettelmeyer erläuterte. Von den insgesamt 236 im Jahr 2016 registrierten technischen Einsätzen fanden besagte 140 Unwettereinsätze am 4. Juni statt.

Ansonsten beschäftigten sich die ehrenamtlich tätigen Feuerwehrleute im Jahresverlauf 21 Mal mit Menschen in Notlagen, vier Mal mit Tieren in Notlage, rückten bei 17 Verkehrsunfällen und 33 Öleinsätzen sowie zehn sonstigen Einsätzen aus. 23 Mal eilten die Feuerwehrleute zu Brandeinsätzen – erfreulich war, dass es diesmal keinen Großbrand in der Einsatzstatistik gab, sagte der Wehrleiter. Die Zahl der Fehlalarmierungen sank laut dem Wehrleiter von 14 im Vorjahr auf fünf im Berichtsjahr.

Wachtbergs Bürgermeisterin Renate Offergeld nahm die Gelegenheit wahr, sich für das große Engagement der Feuerwehr-Ehrenamtler zu bedanken. Insgesamt leisteten die Feuerwehrleute 1 958 Einsatzstunden ab, zusätzlich noch viele Übungs-, Aus- und Fortbildungsstunden sowie die Jugendarbeit. 84 Jugendliche gehören der Jugendfeuerwehr Wachtberg an. Elf Mädchen und 73 Jungen wurden vornehmlich in den Grundschulen und Kindergärten geworben, wenn Feuerwehrleute die Arbeit der Wachtberger Feuerwehr bei der erfolgreichen Brandschutzerziehung vorstellten.

310 Kinder beteiligten sich am ganz speziellen Angebot der Brandschutzerzieher Gerd Beißel, Danny Mathey und André Hahnenberg in den Kindergärten Adendorf, Ließem, Niederbachem und Pech sowie den Grundschulen Adendorf, Berkum, Niederbachem und Pech. Angedacht sind nun Feuerwehr-Arbeitsgemeinschaften an Grundschulen. Erste Gespräche laufen mit der Grundschule Adendorf. Die Wachtberger Feuerwehrjugend beteiligte sich an Leistungsnachweisen auf Gemeinde- und Kreisebene, führte eine 24-Stunden-Übung auf dem Truppenübungsplatz in der Wahner Heide durch und als Dankeschön gab es einen Aktionstag im Phantasialand.

Bei den Investitionen in die Fahrzeugtechnik konnte im Jahr 2016 ein Löschfahrzeug LF10 und ein neuer Ford-Kango-Kommandowagen in Dienst gestellt werden und ergänzt die Fahrzeugflotte von aktuell 16 Feuerwehr-Fahrzeugen. Für April 2017 wird die Auslieferung eines Mannschafts-Transportfahrzeugs für die Löschgruppe Fritzdorf erwartet. Weitere Ausschreibungen für neue Großfahrzeuge, die im kommenden Jahr ausgeliefert werden sollen, laufen derzeit.