Wachtberg. An Christi Himmelfahrt, 30. Mai, beginnt auf Burg Adendorf in Wachtberg wieder die Landpartie. Mehr als 180 Aussteller und Künstler präsentieren verschiedenste Lifestyle-Produkte - ganz im Stil der englischen "Home and Garden"-Fairs.

Von general-anzeiger-bonn.de, 28.05.2019

Egal ob für eine ausgedehnte Shoppingtour oder einen entspannten Himmelfahrtsausflug - die Landpartie auf Burg Adendorf bietet den passenden Rahmen. Zum 17. Mal laden die Veranstalter der Schloss Gödens Entertainment GmbH zusammen mit den Gastgebern Georg Freiherr von Loë und seiner Ehefrau Gabriela Freifrau von Loë zu dieser Veranstaltung im Grünen ein.

Am langen Christi-Himmelfahrt-Wochenende, 30. Mai bis 2. Juni, verwandeln mehr als 180 Aussteller und Künstler die Burg laut Veranstalter in "ein Land des guten Geschmacks". Die Veranstaltung, die von Karl-Georg Graf von Wedel einst nur für das eigene Schloss Göden gedacht war, soll im Stil der englischen "Home and Garden"-Fairs eine Ausstellung des exklusiven Lebensgenusses sein.

Landpartie bietet viele Lifestyle-Produkte

Wer sich durch das weitläufige Areal bewegt, hat die Möglichkeit, eine Vielzahl von verschiedenen Lifestyle-Produkten anzuschauen. Mode, Schmuck, Einrichtungsgegenstände oder Gartenbau: Wer sich für eine stilvolle Lebensart interessiert, wird bei dem Erlebnis fündig werden. Wer genug hat vom bunten Treiben der verschiedenen Aussteller, kann das im Burghof gepflanzte Blumenkunstwerk des Floristen Mehmet Yilmaz bewundern. Oder man macht einen Abstecher in den Ahnensaal, in dem von Donnerstag bis Samstag, jeweils um 12 und 15.30 Uhr, Nachwuchsmusiker bei Beethoven@Home auftreten werden.

Landpartie 2018 auf Burg Adendorf Foto: Axel Vogel Besucher kommen zur traditionellen Landpartie

Foto: Axel Vogel Mode, Lifestyle und Genuss bietet die Landpartie auf Burg Adendorf.

Informationen: Die Landpartie auf Burg Adendorf, Burg Adendorf 1, geht vom 30. Mai bis 2. Juni. Sie ist donnerstags bis samstags geöffnet von 10 bis 19 Uhr und sonntags von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet an der Tageskasse 15 Euro. Im Online-Vorverkauf über die Homepage landpartie.com gibt es Tickets ab 12,50 Euro.