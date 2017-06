Flüchtlingsunterkunft Wiesenau

Begutachten, was sich in der Küche der Wiesenau getan hat: (v.l.) Bürgermeisterin Renate Offergeld, Hans-Bernd Sonntag vom Bereich Soziales, Tülün Kahlenberg vom DRK und Gerd Engel vom Bereich Infrastruktur.

Wachtberg-Pech. Manchen Wachtberger Politikern ist die von der Gemeinde angemietete Flüchtlingsunterkunft in Pech ein Dorn im Auge. Nicht nur, weil sie mit aktuell 33 Leuten nur zur Hälfte belegt ist.

So gab es kürzlich im Sozialausschuss ein Aufhorchen, als Bürgermeisterin Renate Offergeld verkündete, das Veterinäramt habe eine Mängelliste bezüglich der Küche erstellt. Denn gerade jene Küche sorgt für viel Unmut. An sich gut ausgerüstet, wird sie seit der Anmietung nur zum Anrichten, nicht jedoch zum Zubereiten von Speisen genutzt. „Ausgangslage war, dass der Eigentümer aus Sicherheitsgründen nicht wollte, dass hier gekocht wird“, sagte Bürgermeisterin Offergeld bei einem Pressetermin mit dem GA vor Ort. Schon gar nicht von den Bewohnern. Deshalb, so Gerd Engel vom Fachbereich Infrastruktur, habe man den Gasherd abgeklemmt.

Engel erläuterte, dass das Veterinäramt bei seinem Besuch Auflagen gemacht habe: Die Gemeinde musste für rund 6000 Euro bei offenen Fugen, Schrankfronten aus Holz und niedrigen Fliesenspiegeln nachbessern. „Das ist jetzt erledigt, wir warten auf die Abnahme“, so Engel. Vorher soll ein Putzkommando anrollen.

Neuigkeiten gibt es auch in Sachen Caterer. Das Unternehmen „Take it“ aus Berkum, das nach GA-Informationen die Ausschreibung für sich entschieden hatte, darf die Wiesenau nun doch beliefern. „Die Inhaberin ist seit 1. Juni im Einsatz, und die Rückmeldung der Flüchtlinge zum Essen ist gut“, sagte Offergeld. Anfangs hatte es geheißen, der Inhaberin fehle eine EU-Bescheinigung. „Das Veterinäramt hat aber jetzt gesagt, dass diese bei der geringen Personenzahl in der Wiesenau nicht nötig ist“, so Engel.

Ehrenamtliche Helfer bieten Kurse an

Mittlerweile habe zudem eine Prüfung ergeben, dass ein Caterer auch vor Ort kochen dürfte. „Ich fänd', das wäre ne super Sache“, sagte Offergeld dazu. Problem: Offen bleibe die Frage, ob dann neu ausgeschrieben werden müsse, da dieser Aspekt nicht in den Unterlagen gestanden hätte. Die Bürgermeisterin ließ am Rande durchblicken, dass dies auch politisch geregelt werden könnte.

Um die 33 Personen, darunter zwei Familien mit fünf Kindern, kümmert sich weiterhin das Deutsche Rote Kreuz (DRK). Allerdings nur noch mit dem 2015 vereinbarten Basisvertrag. Weggefallen sind unter anderem die Vollverpflegung durch das DRK und die Beauftragung des Sicherheitsdienstes. Geblieben ist die Betreuung der Flüchtlinge aus sechs Nationen, um die sich in Pech wie an anderen Standorten Tülün Kahlenberg für die Hilfsorganisation kümmert. Ehrenamtliche Helfer bieten weiterhin Alphabetisierungskurse an, die VHS einen Integrationskurs und es gibt es den Samstagstreff.