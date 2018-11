In Villip ist es zu einem Brand gekommen.

Wachtberg-Vilipp. In einem Wohnhaus in Wachtberg-Villip ist es am Donnerstagmorgen zu einem Brand gekommen. Die Feuerwehr ist vor Ort.

Von general-anzeiger-bonn.de, 08.11.2018

Ein Zimmerbrand in Wachtberg-Villip beschäftigt die Feuerwehr am Donnerstagmorgen. Um kurz nach 9 Uhr wurden die Einsatzkräfte zur Straße "Auf dem Grevel" gerufen, schon bei der Anfahrt war die starke Rauchentwicklung zu sehen.

Derzeit gibt es noch keine Angaben über mögliche Verletzte oder die Brandursache.

Weitere Berichterstattung folgt.