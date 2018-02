Wachtberg. Zwei Tage lang hat es seit Freitagmittag auf einer privaten Kompostieranlage bei Gimmersdorf gebrannt. Schwierig war vor allem, an die Glutnester und den Brandherd zu kommen.

Es hat lange gedauert: Die Wachtberger Feuerwehr hat ihren Löscheinsatz auf einer privaten Kompostieranlage zwischen Gimmersdorf und Villip am späten Sonntagnachmittag beendet. Wie Einsatzleiter Markus Zettelmeyer mitteilte, waren die Helfer in Schichten insgesamt mehr als 48 Stunden vor Ort. Er selbst hat zwischen Freitagmittag und Sonntag gerade mal vier Stunden geschlafen, denn er war zwischendurch noch auf einem Einsatz in Ruppichteroth.

Am Freitag waren gegen 11.30 Uhr Rauchwolken bei der Firma „Wachtberg Kompost“ an der Alten Straße gemeldet worden. Der kam aus einer Miete mit Kompost – ein 100 mal 40 Meter großes Feld, auf dem sich organisches Material sechs Meter hoch türmte. Nach Angaben der Wehr war zu keiner Zeit jemand in Gefahr.

Feuerwehr bekämpft Brand auf Kompostieranlage Foto: Axel Vogel Der Brand des Kompostierhaufens ist noch nicht gelöscht.

Foto: Feuerwehr Wachtberg

Foto: Feuerwehr Wachtberg Feuerwehrleute aus Wachtberg kämpfen seit Freitagmittag gegen die brennenden Kompostberge bei Gimmersdorf.

Foto: Axel Vogel Die Kompostieranlage bei Gimmersdorf steht in Brand.

Allerdings war es schwierig, an die Glutnester und den Brandherd zu kommen, so dass Zettelmeyers Leute die Miete mit einem Radlader auseinanderziehen mussten. „Wir haben circa 1140 Kubikmeter Wasser verbraucht, also mehr als eine Million Liter“, sagte der Einsatzleiter. Dafür zahle die Gemeinde, da der Löscheinsatz zu den kommunalen Pflichtaufgaben gehöre.

Die Feuerwehr hatte seit Freitag auch beide Nächte hindurch weiter gelöscht. Am Sonntagmittag war dann alles so weit unter Kontrolle, „dass nichts mehr passieren kann“, so Zettelmeyer. Eine Gefahr gehe nicht mehr aus.

Die Miete konnte dem Eigentümer übergeben werden, damit er die Abfälle umsetzen kann. An dem Dauereinsatz waren freiwillige Feuerwehrleute aus Niederbachem, Berkum, Villip, Fritzdorf und Pech beteiligt. Die Helfer wurden immer nach sechs bis sieben Stunden ausgetauscht.