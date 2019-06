Der Senior Expert Service (SES) mit Sitz in Bonn ist eine der größten deutschen Ehrenamtsorganisationen für Fach- und Führungskräfte im Ruhestand. Menschen mit viel Berufserfahrung beraten vor allem mittlere und junge Unternehmen. In Deutschland ist der SES seit 1990 aktiv. Bereits seit 1983 beraten Experten vor allem in Entwicklungs- und Schwellenländern.

2008 hat der SES die Initiative „VerA“ ins Leben gerufen, die im Rahmen der Initiative Bildungsketten vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert wird. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter helfen jungen Leuten, denen die Ausbildung Schwierigkeiten bereitet. Die Begleitung ist für die Azubis und ihre Ausbildungsbetriebe kostenlos.

Wer mithelfen möchte, kann sich als SES-Experte registrieren lassen. Die Online-Registrierung findet man auf www.ses-bonn.de, Kontakt unter 02 28/26 09 00, weitere Informationen auf vera.ses-bonn.de.