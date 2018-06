Wachtberg-Berkum. Um eine große Gruppe von betrunkenen Jugendlichen mussten sich am Freitagabend Rettungskräfte in Wachtberg kümmern. Einige mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Von Axel Vogel, 22.06.2018

Um mehrere alkoholisierte Jugendliche musste sich am Freitagabend ein größeres Aufgebot an Rettungskräften am Kriegerdenkmal kümmern. Mindestens fünf Rettungswagen und zwei Notärzte waren im Einsatz, zudem mehrere Streifenwagen. Wie eine andere Gruppe Jugendlicher aus Wachtberg berichtete, die eher zufällig auf die alkoholisierten jungen Leute an der Grilllhütte des Kriegerdenkmals aufmerksam geworden war, soll es sich um rund 25 Personen von im Schnitt 14 bis 15 Jahre alten Jungen und Mädchen gehandelt haben.

Mehrere von diesen seien stark angetrunken und nicht mehr ansprechbar gewesen. Aus Sorge habe man den Rettungsdienst alarmiert. Wie ein leitender Beamter der Leitstelle der Polizei dem GA bestätigte, mussten vier Personen ins Krankenhaus gebracht werden. Ein Dutzend Jugendliche habe man auf dem Grillplatz noch angetroffen, so der Polizeibeamte weiter, mehrere seien aber weggelaufen.