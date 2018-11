Seit dem Morgen

Wachtberg-Pech. Seit Samstagmorgen ist erneut das THW mit schwerem Gerät und viel Manpower in der Wachtberger Ortslage Pech im Einsatz: Wie bereits berichtet demontieren rund 70 Ehrenamtler verschiedener Ortsvereine die Behelfsbrücke am Grünen Weg.

Von Axel Vogel, 03.11.2018

Die Behelfsbrücke am Grünen Weg in Wachtberg-Pech war dort vor zwei Jahren kurz nach dem verheerenden Unwetter am 4. Juni 2016 errichtet worden, das in Pech die beiden Brücken Grüner Weg und Pecher Hauptstraße zerstört hatte. Auch die zerstörte Brücke an der Pecher Hauptstraße war damals vom THW durch eine Behelfsbrücke ersetzt worden, die dort bis Ende August 2017 gestanden hatte.

Unmittelbar anschließend startete der Brückenneubau, der jetzt laut Gemeindeverwaltung kurz vor der Fertigstellung steht: Wachtbergs Beigeordneten Swen Christian geht davon aus, dass die Pecher Hauptstraße am kommenden Donnerstag, 8. November wieder für den Verkehr freigegeben werden kann. Solange wird an beiden Brücken gleichzeitig gebaut, was die Verwaltung mit Blick auf den Verkehr unter allen Umständen hatte vermeiden wollen.

Die Zufahrt zu Pechs östlichen Ortsteilen erfolgt derweil über die Brücke Seibachstraße, der Schwerlastverkehr soll den Wirtschaftsweg durch das Heltenbachtal in Richtung Gimmersdorf nehmen. Die Planungen sehen weiter vor: Am Montag werden die Arbeiten für den Brückenneubau am Grünen Weg beginnen, der bis Mai nächsten Jahres fertig sein soll. Da die Gemeinde dem seinerzeit großen und zeitnahen Engagement des THW viel zu verdanken hat, nimmt Bürgermeisterin Renate Offergeld heute den Abbau der Behelfsbrücke am Grünen Weg zum Anlass, sich gegen 12.45 Uhr bei den Ehrenamtlern vor Ort zu bedanken.