Lange Staus

Wachtberg. Kaum aufgebaut, schon sorgt sie für Ärger: die Baustellenampel zwischen Niederbachem und Oberbachem. Kurzfristige Sperrungen stehen noch bevor.

Von Petra Reuter, 03.04.2018

Gerade mal sechs Fahrzeuge könnten passieren, ehe die Ampel wieder auf Rot schalte, ärgert sich ein Autofahrer. Tatsächlich bietet sich vor Ort ein merkwürdiges Bild. In Richtung Niederbachem fahren je Ampelphase bis zu elf Fahrzeuge durch das Nadelöhr, in Richtung Oberbachem hingegen nur sechs bis neun. Was den größten Teil des Tages unproblematisch ist, wird zu Stoßverkehrszeiten zum langen Stau. Dieser zieht sich laut der betroffenen Autofahrer bis in die Ortschaften Niederbachem und Oberbachem hinein.

Warum die Straße überhaupt einseitig gesperrt wurde, erklärt ein Sprecher des Landesbetriebs Straßen NRW: „Die Fahrbahn wurde im Zuge der Baumaßnahmen für die neue Querungshilfe in Niederbachem erweitert.“ Im gleichen Zug werde die Fahrbahndecke erneuert und die Querungshilfe aufgebracht, auf die viele Niederbachemer um ihrer und ihrer Kinder Sicherheit wegen warten.

Kurzfristige Sperrungen stehen bevor

Für die beiden letzten Schritte dieser Baumaßnahme muss die Straße jeweils für wenige Tage halbseitig gesperrt werden. Unabhängig davon versprach man bei Straßen NRW, eine Kontrolle der eingesetzten Ampeln zu veranlassen. Gegebenenfalls würde man eine Änderung der Einstellungen vornehmen, die den Verkehr – wenn möglich – günstiger fließen lässt.