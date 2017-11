Auf dem Netto-Areal in Niederbachem sprießt das Grün. Die Eröffnung des Supermarkts steht in den Sternen.

Wachtberg-Niederbachem. Wie geht es weiter auf dem Netto-Areal an der Konrad-Adenauer-Straße in Niederbachem, auf dem nun bald schon einem Jahr die Arbeiten ruhen? Darüber informierte Beigeordneter Jörg Ostermann jetzt die Ortsvertretung.

Von Axel Vogel, 28.11.2017

Das Problem derzeit: „Es läuft ein Beweissicherungsverfahren, weil es durch die Verzögerung auch um erhebliche Beträge geht“, so Ostermann. Wer nun letztendlich die dadurch entstandenen Kosten zu verantworten hat, müsse nun eben das Beweissicherungsverfahren klären. Auf Nachfrage, wie lange das dauern wird, sagte der Beigeordnete: „Das kann ich nicht sagen, auch nicht, wann weitergebaut wird.“

Wie mehrfach berichtet, gehört die Gewerbefläche an der Konrad-Adenauer-Straße 129 bereits seit 2015 der Firma Ratisbona, die dort im vergangenen Sommer mit dem Bau des neuen Supermarkts begonnen hatte. Der Supermarkt, der von vielen Niederbachemern sehnsüchtig erwartet wird, soll nach seiner Fertigstellung von der Edeka-Tochter Netto gemietet werden. Fertig sein sollte das Projekt bereits Ende vergangenen Jahres.

Schließlich waren bei vorausgegangenen Abgrabungen an einem Hang zu dem benachbarten Baugebiet Befürchtungen von Anwohnern laut geworden, dass die Statik des Hangs gefährdet sein könnte. Daher wurden umfangreiche Nachuntersuchungen des Baugrundes notwendig. Auf GA-Anfrage bei Ratisbona, ob es bei den Anliegern bereits zu Schäden gekommen sei, hatte ein Sprecher bereits im Frühjahr erklärt: „Bei den Nachbarn ist es zu keinen Absenkungen gekommen. Es sind auch in Zukunft keinerlei Absenkungen oder Erdbewegungen auf Nachbargrundstücken zu befürchten.“ Auch dementierte der Sprecher bei dieser Gelegenheit, dass Altlasten oder schädliche Bodenverunreinigungen auf dem Grundstück gefunden wurden.

Neue Planung für das Areal

Fakt ist laut Ostermann, dass Ratisbona ein neue Planung für das Supermarkt-Areal durchgeführt hat, der Netto bereits zugestimmt habe: „Die neue Planung ist aber noch nicht abgeschlossen“, so der Beigeordnete weiter. „Es liegt auch noch keine Baugenehmigung vor.“

Stichwort Bauvorhaben an der Bondorfer Straße gegenüber der evangelischen Kirche: Dort baut der Wachtberger Investor und Immobilienmakler Michael Geppert seniorenfreundliche Wohnungen. Zur Erinnerung: Auf dem Areal stand lange Zeit der Zettelmeyer-Hof, der lang leer stand und dessen alte Scheune dank Vermittlung des Heimatvereins in Arzdorf auf dem Hof eines Landwirtes wiederaufgebaut werden konnte. Makler Geppert baut hier zehn seniorenfreundliche Wohnungen. Laut Ostermann können die ersten Einheiten noch vor Weihnachten bezogen werden. Im kommenden Jahr soll das Bauprojekt „halbwegs zum Abschluss kommen“.

Was in dem Zusammenhang auch noch von Interesse ist: Da ihre Parkfläche bislang im Überflutungsbereich liegt, will die evangelische Kirchengemeinde diese auf ihr Grundstück oberhalb der Austraße verlegen. Dort könnten dann laut Ostermann 16 Stellplätze entstehen. Das Projekt müsse aber noch im Planungsausschuss beraten werden.