Programm im 1. Quartal

Wachtberg-Pech. Die Pecher Winterakademie des Heimatvereins Pech hat für das erste Quartal 2018 ein thematisch vielseitiges Vortragsprogramm mit Experten vorbereitet.

Die Themen spannen einen weiten Bogen, der von Fragen der Prävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen über die Integration junger Flüchtlinge, bis zu den Folgen der Umbrüche in der Türkei reicht.

Zum Auftakt spricht Barbara Genscher am Mittwoch, 24. Januar, über die Arbeit der Deutschen Herzstiftung, deren Schirmherrin sie seit 30 Jahren ist. Sie wohnt seit 1977 in Pech. 2011 eröffnete ihr Mann Hans-Dietrich Genscher, der 2016 verstorbene FDP-Politiker, Bundesaußenminister und Ehrenpräsident des Pecher Heimatvereins, die Winterakademie in einer Talk-Runde mit dem ehemaligen GA-Chefredakteur Helmut Herles.

Barbara Genscher wurde Anfang Dezember bei einem Festakt im Frankfurter Goethe-Haus für ihren unermüdlichen Einsatz für die Herzstiftung gewürdigt. In ihrer Schirmherrschaft komme die Zuwendung zu den herzkranken Menschen zum Ausdruck, so Professor Thomas Meinertz, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Herzstiftung. „Dieses Interesse an der Nähe zu den Patienten kennzeichnet ihre Persönlichkeit.“

Während Genschers Schirmherrschaft ist die Herzstiftung laut einer Pressemitteilung zum Jubiläum enorm gewachsen: Zählte die Herzstiftung bei ihrem Amtsantritt rund 8200 Mitglieder, sind es heute mehr als 100 000. Als Genscher am 8. Dezember 1987 die Schirmherrschaft übernahm, gab es viel zu tun: Die Wartezeiten für Patienten, die am Herzen operiert werden mussten, waren zu lang, schwer kranke Patienten mussten monatelang auf eine Untersuchung warten. Es fehlte an Katheterplätzen, viele Patienten starben an einem Herzinfarkt, Präventionsprogramme existierten kaum und der Herz-Kreislauf-Forschung fehlte die Unterstützung.

Richter referiert über Flüchtlinge

Bei Empfängen, Reden, Interviews, Besuchen in Kliniken und am Krankenbett der Patienten, Pressekonferenzen, Vorträgen, Talkshow-Auftritten und Benefiz-Veranstaltungen machte Genscher auf diese Missstände aufmerksam. Wie wichtig ihr das Wohl von Kindern und Jugendlichen mit angeborenem Herzfehler ist, bringt die Schirmherrin seit Kurzem mit dem „Barbara Genscher-Fonds für herzkranke Kinder und Jugendliche“ zum Ausdruck. Der Fonds wurde eingerichtet, „damit auch in schwierigen Fällen Familien geholfen werden kann, die Angebote der Kinderherzstiftung anzunehmen“, so Genscher.

Mit einem ganz anderen Thema kommt Marc Eumann, Vorsitzender Richter am Landgericht Bonn, am Mittwoch, 21. Februar zur Winterakademie. Er referiert über Möglichkeiten, Flüchtlinge an die demokratische Verfassungsordnung heranzuführen. Eumann gibt einen Einblick in seine Integrationsarbeit an Schulen aus dem Bonner Umkreis.

In welche politische und gesellschaftliche Richtung sich die Türkei unter Erdogan entwickeln wird und wie es dazu kam, thematisiert Colin Dürkop. Der ehemalige Leiter der Büros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Ankara zählt zu den deutschen Asien-Experten. Zurzeit ist er als Projektkoordinator bei der türkisch-deutschen Tovak Stiftung, sowie als Tutor für Landesanalyse Türkei an der Akademie der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit tätig. Der Termin ist am Donnerstag, 22. März. Alle Veranstaltungen finden um 19.30 Uhr in der evangelischen Gnadenkirche in Pech, Am Langenacker, statt.