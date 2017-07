Fest der Sebastianusschützen

Niederbachem. Das traditionelle Böllern der Niederbachemer Sebastianusschützen hat die Polizei auf den Plan gerufen. Anwohner hatten wohl vermutet, dass es eine Schießerei gegeben hätte.

Von Alfred Schmelzeisen, 10.07.2017

Traditionell geben die Niederbachemer Sebastianusschützen mit diversen Böllerschüssen gleich nach dem Königsschießen von der Sebastianushöhe oberhalb von Niederbachem bekannt, wenn sie einen neuen Schützenkönig haben.

Auch am Samstagabend war dies so – nur diesmal stand plötzlich nach dem lauten Böllern die Polizei am St. Sebastianus-Schützenhaus. Die Einsatzkräfte waren wohl von besorgten Anwohnern aus Niederbachem alarmiert worden, weil diese eine größere Schießerei vermutet hatten. Schnell war dann aber geklärt, dass der Brudermeister der Sebastianusschützen, Wilhelm Ippendorf, eine eingeholte Genehmigung vorlegen konnte.

Freude herrschte schließlich bei allen Schützen, dass Norbert Hopp nach seiner ersten Königswürde vor sechs Jahren erneut als Niederbachemer Schützenkönig ermittelt worden war, sagte Schützen-Pressesprecherin Karola Schmitt. Gemeinsam mit Ehefrau Brigitte – sie war 2016 Niederbachemer Schützenliesel – wird Norbert Hopp jetzt begleitet vom letztjährigen Schützenkönigspaar, Detlev und Karola Schmitt, die zahlreiche Schützenfeste in der Region besuchen.

Festzug läutet Fest ein

Beim Wettbewerb hatte Brudermeister Wilhelm Ippendorf zuvor den Kopf, Andreas Löllgen den linken Flügel, Christian Theisen den rechten Flügel und Dimitri Herdt den Stoß abgeschossen. Rund 40 Minuten und 220 Schuss waren erforderlich, bis der Rumpf des Königsvogels zu Boden fiel.

Neuer Niederbachemer Jugendprinz wurde Fabian Langen, der nicht nur mit dem 121. Schuss den Stoß des Jugendvogels, sondern auch den Kopf des Jugendvogels abschoss. Stephan Bachem kümmerte sich um den endgültigen Abschuss des linken Flügels und Caroline Kaulfuß um den rechten Flügel.

Eingeläutet wurde das Fest mit einem Festzug vom Henseler Hof zum Schützenhaus sowie der Bewirtung durch das letztjährige Schützenkönigspaar Schmitt. Viele befreundete Schützenvereine genossen am Sonntag nach einem großen Festzug beim Schützenfest die Biergarten-Atmosphäre auf dem Schützenplatz.