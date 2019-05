Unfall in Berkum

Ein Auto ist in Wachtberg gegen einen Baum geprallt.

Wachtberg. Ein Autofahrer ist am Freitagmorgen in Wachtberg-Berkum auf der Oberdorfstraße mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Von general-anzeiger-bonn.de, 17.05.2019

Auf der Oberdorfstraße in Wachtberg-Berkum ist es am Freitagmorgen gegen 8 Uhr zu einem Unfall gekommen. Ein Autofahrer war mit seinem Auto gegen einen Baum am Fahrbahnrand geprallt. Dabei erlitt er mittelschwere Verletzungen.

Der Mann wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache sowie die Identität des Mannes werden noch ermittelt.