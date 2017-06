Polizeieinsatz in Wachtberg

Wachtberg. Am Samstagabend endete die Fahrt eines 30-jährigen BMW-Fahrers an einem Laternenpfahl an der Kreuzung Werthovener Weg/Liessemer Kirchweg.

Von Axel Vogel, 04.06.2017

Dabei wurde der Fahrer nach Aussage des Leitstellenbeamtens derart verletzt, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Nach einer ambulanten Behandlung konnte er aber wieder nach Hause gehen. Ein Alkoholtest bei dem Fahrer hatte laut der Polizei einen Wert von 0,78 Promille ergeben.

Die Wachtberger Feuerwehr war ebenfalls an der Unfallstelle im Einsatz. Sie streute ausgelaufene Flüssigkeiten ab. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.