Von general-anzeiger-bonn.de, 07.05.2019

Noch unklar ist der genaue Ablauf eines Unfalls, der sich am Dienstagmorgen um kurz nach 9 Uhr auf dem Wachtbergring in Höhe der Gimmersdorfer Straße ereignete. Wie ein 20-Jähriger, der in den Unfall involviert war, schilderte, wurde er von einem bislang Unbekannten von der Straße gedrängt. In der Folge fuhr der junge Mann, der aus Berkum kommend in Fahrtrichtung Pech unterwegs war, mit seinem weißen Fiat Panda über einen Verkehrskreisel und beschädigte Schilder. Er selbst blieb unverletzt.

Von dem mutmaßlichen Unfallverursacher fehlt bislang jede Spur. Wie der 20-Jährige sagte, fuhr er einen älteren grauen Polo. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.