Stau durch Baustelle

Wachtberg. Eine Baustelle auf der Pecher Landstraße in Richtung Bad Godesberg zwischen der Autobahnausfahrt der A565 in Meckenheim-Merl und dem Sportplatz Villip sorgte am Freitag für erhebliche Staus auf der L158.

Von Silke Elbern, 28.07.2017

Starke Nerven waren am Freitag bei Autofahrern im Ländchen gefragt. Schon den ganzen Tag über hatte eine Baustelle auf der L 158 bei Villiprott für großen Stau gesorgt, am frühen Abend kam noch ein schwerer Unfall zwischen Arzdorf und Adendorf hinzu.

Eine Baustellenampel hatte zuvor die Autofahrer auf der L 158 bei Villiprott überrascht. Richtung Bad Godesberg war zwischen der Autobahnabfahrt und dem Sportplatz eine Baustelle eingerichtet worden. Der Verkehr wurde einspurig daran vorbeigeführt. Zu den Stoßzeiten bildete sich deshalb Autoschlangen bis nach Pech und auch noch im weiteren Verlauf weit hinter der Autobahn.

Straßen.NRW konnte auf Nachfrage am Nachmittag nicht mehr klären, ob es sich um Fahrbahnarbeiten handelte. Wahrscheinlicher dürfte jedoch sein, dass ein Unternehmen Leitungsarbeiten durchführen ließ – dafür sprach eine Baugrube am Rand. Am Abend war die Baustelle "an Seite" geräumt, der Verkehr konnte fließen. Ob es am Montag weitergeht, ist unklar.