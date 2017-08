Hausmeister Wolfgang Dittkrist ist am letzten Ferientag noch alleine in der Niederbachemer Grundschule. Gleichzeitig mit dem Schulbeginn startet in Wachtberg die Anmeldefrist fürs nächste Schuljahr.

Wachtberg. Die i-Dötzchen haben ihre Schultüten noch nicht geleert, da läuft in Wachtberg bereits die Anmeldung für das Schuljahr 2018/2019. Rund 200 schulpflichtige Kinder sollen mit dem frühzeitigen Anmeldeverfahren auf möglichst gleich starke Klassen verteilt werden.

Schule und Gemeinde bekommen damit auch Planungssicherheit, ein möglicher Förderbedarf der Kinder kann rechtzeitig ermittelt werden. In der Grundschule gilt ein Klassenrichtwert von 23 Schülern, eine Bandbreite von 15 bis 29 Schülern ist aber möglich.

Im kommenden Jahr werden alle Kinder schulpflichtig, die bis zum 30. September 2018 das sechste Lebensjahr vollenden. Melden sich Eltern bis Ablauf der Anmeldefrist nicht, hakt die Gemeinde hier nach. Kinder, die später sechs werden, können auf Antrag der Eltern aufgenommen werden, „wenn sie die für den Schulbesuch erforderlichen körperlichen und geistigen Voraussetzungen besitzen und in ihrem sozialen Verhalten ausreichend entwickelt sind“, teilte die Gemeinde Wachtberg mit.

In Wachtberg gibt es vier Grundschulen an Standorten in fünf Ortsteilen. In der Gemeinschaftsgrundschule „Schule am Wald“ in Adendorf, Neue Schule 13, werden die Kinder im ersten und zweiten Jahrgang in der offenen Eingangsstufe unterrichtet. Es sind immer zwei Schuljahrgänge gemeinsam in einer Klasse. Eine Betreuung gibt es bis 15.15 Uhr, die Kinder können am Mittagessen, der Hausaufgabenbetreuung und einem Ganztagsangebot teilnehmen. Schulleiterin ist Martina Linten.

Im Seitenflügel des Berkumer Schulzentrums am Stumpebergweg hat die Grundschule „Drachenfelser Ländchen“ ihren Sitz. Zum Schuljahresbeginn 2007/08 erhielt die Grundschule einen großzügigen Anbau für eine dreigruppige Offene Ganztagsschule, wo die Kinder am Nachmittag betreut werden. Rektor ist Norbert Schulten.

Die Drachenfelsschule in Niederbachem, Langenbergsweg 2, ist ebenfalls eine Gemeinschaftsgrundschule. Es gibt in der offenen Ganztagsschule eine qualifizierte Betreuung mit festen Bezugspersonen bis 16.30 Uhr, freitags bis 16 Uhr. Schulleiterin ist Andrea Engels.

Die Katholische Grundschule Wachtberg-Villip, Villiper Hauptstraße 21, arbeitet seit 2009 im Vebund mit der Pecher Grundschule. Schulleiterin ist Jutta Danylow. An beiden Standorten gibt es ein offenes Ganztagsangebot. In Villip beginnt die Frühbetreuung um 7.15 Uhr, nachmittags können die Kinder um 16.15, freitags um 15.30 Uhr, abgeholt werden. Die OGS „Wilde Hummeln“ ist nach Schulschluss bis 16.15 Uhr geöffnet, freitags ebenfalls nur bis 15.30 Uhr.

Die Anmeldefrist für die Wachtberger Grundschulen läuft noch bis Freitag, 8. September. Anmeldungen sind per Fax an 02 28/9 54 41 23 oder per Post an die Bürgermeisterin der Gemeinde Wachtberg, Fachbereich Bildung, Jugend und Sport, Rathausstraße 34, 53 343 Wachtberg, möglich. Anträge für eine vorzeitige Einschulung können hier ebenfalls angefordert werden. Wer einen Betreuungsplatz in der Offenen Ganztagsschule benötigt, sollte das bei der Anmeldung ebenfalls mit angeben. Nach Prüfung durch die Gemeinde gehen die Anmeldungen dann an die jeweiligen Grundschulen. Die Termine für die Vorstellungsgespräche teilen die Schulen den Eltern selbst mit. Die Entscheidungen, wer wo aufgenommen wird, fallen nach Abschluss des gesamten Anmeldeverfahrens.

Für Rückfragen stehen die Mitarbeiter der Gemeinde Wachtberg, Fachbereich Bildung, Jugend und Sport, unter Tel. 02 28/9 54 4-189 und -188 zur Verfügung.