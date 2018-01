Fahranfängerin übersieht Pkw

Mehrere Rettungswagen rückten an die Unfallstelle aus.

Wachtberg. Bei einem Unfall in Wachtberg-Pech sind am Sonntagvormittag zwei Erwachsene und sechs Kinder verletzt worden. Mehrere Rettungswagen und Notärzte mussten zur Unfallstelle ausrücken.

Von general-anzeiger-bonn.de, 28.01.2018

Bei einem Unfall auf der Pecher Landstraße (L158) sind am Sonntagvormittag gegen 11 Uhr acht Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte den Unfall eine 18-jährige Fahranfängerin verursacht, die aus Meckenheim kommend in Richtung Bad Godesberg unterwegs war.

Nach den bisherigen Ermittlungen wollte die junge Frau an der Ampel der Kreuzung Pecher Straße mit ihrem Pkw nach links in Richtung Pech abbiegen. Dabei übersah sie den Wagen einer 52-jährigen Frau, die die L158 in Gegenrichtung befuhr. Bei dem Zusammenprall der beiden Fahrzeuge wurden neben den jeweiligen Fahrzeugführerinnen auch sechs Kinder verletzt, die sich im Pkw der 52-Jährigen befanden.

Alle verletzten Personen wurden zunächst an der Unfallstelle durch zwei Notärzte und fünf Rettungswagenbesatzungen versorgt und anschließend in Krankenhäuser gebracht.

Nach Polizeiangaben konnten mittlerweile alle verletzten Personen die Krankenhäuser wieder verlassen. Es entstand ein Gesamtsachschaden von mindestens 30.000 Euro, beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit. Durch den Unfall kam es für mehr als zwei Stunden zu Verkehrsbehinderungen. Erst gegen 13.15 Uhr konnte die Unfallaufnahme beendet werden.

Das zuständige Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

