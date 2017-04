Polizei sucht Zeugen in Wachtberg

Der Notarzt musste die 80-Jährige in ein Krankenhaus bringen.

Wachtberg. Am Freitagmittag lag eine Seniorin schwerverletzt auf der K58 in Wachtberg. Wer hat etwas beobachtet?

24.04.2017

Ein LKW-Fahrer entdeckte die schwerverletzte Frau laut Polizeibericht am Freitagvormittag gegen 11.50 Uhr. Die 80-Jährige habe auf auf dem rechten Fahrstreifen der K58 in Fahrtrichtung Berkum gelegen, zwischen der Kreuzung Wachtbergring/Oberdorfstraße und dem Kreisverkehr am Einkaufszentrum.

Die Fußgängerin habe einen Rollator und mehrere mit Einkäufen gefüllte Taschen bei sich gehabt. Unklar sei zum derzeitigen Stand der Ermittlungen, ob die Seniorin ohne Fremdeinwirkung gestürzt ist oder durch ein mögliches Verkehrsunfallgeschehen verletzt wurde. Die 80-Jährige musste vom Notarzt in ein Krankenhaus gebracht werden.

Zeugen hätten berichtet, dass ein silberner Audi A4-Kombi mit der Städtekennung "AW" zuvor an der Passantin vorbei gefahren sei. Der oder die Fahrer/in wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 bei der Polizei zu melden. Augenzeugen werden ebenfalls gebeten, sich unter dieser Nummer zu melden.