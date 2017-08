Vereinsjubiläum in Pech

Wachtberg-Pech. Der FC Pech feierte am Wochenende sein 60-jähriges Bestehen mit einem großen Fest und sportlichen Wettbewerben. Am Volkslauf „Pech läuft“ waren 67 Teinehmer am Start.

Von Stefan Knopp, 28.08.2017

Als Peter Bois auf der Zielgeraden in Sicht kam, gab es für Leonie kein Halten mehr: Die Fünfjährige lief ihrem Papa, der den anderen Teilnehmern beim 5-Kilometer-Waldlauf davongeeilt war, entgegen und ließ sich von ihm ins Ziel auf dem Sportplatzgelände am Pecher Waldrand tragen.

22:19 Minuten hatte Bois für den Lauf gebraucht. Er hatte sich aber auch vorher gut aufgewärmt, denn er war schon zuvor mit seiner Tochter Emilie (12) die 3-Kilometer-Strecke gelaufen. Bois war einer von insgesamt 67 Pechern, die am Sonntag am Volkslauf teilnahmen. Anlass: Der FC Pech feierte sein Fest zum 60-jährigen Bestehen des Clubs. Auf der Drei-Kilometer-Strecke gewann Julius (11) mit 13:52 Minuten. Den Ein-Kilometer-Lauf für die Sechs- bis Zehnjährigen entschied Luisa (8) in 4:20 Minuten für sich. Die jüngste Teilnehmerin war fünf Jahre alt, schaffte die Strecke aber trotzdem.

Der Volkslauf „Pech läuft“ war früher eine Institution, schlief dann aber ein. „Wir hatten die Idee, ihn wieder aufleben zu lassen“, sagte Andrea Böttgen, die jeden Samstag ab 9 Uhr den 2014 gegründeten Lauftreff des Sportvereins leitet. Jeder durfte mitlaufen – dadurch erhofft sich Böttgen, dadurch mehr Leute ans Laufen zu bringen. Mit der Teilnehmerzahl war sie schon sehr zufrieden.

Auch Fußball wurde gespielt

Überhaupt war auf dem Platz am Familiensonntag viel los. Auf dem Kunstrasen, liebevoll „Bamboleo-Arena“ genannt, trugen die Jugendmannschaften des Vereins Fußballspiele gegen Gast-Teams aus. Die Reitschule von Hannelore Heiß bot für die Besucher Ponyreiten an, außerdem führten verschiedene Breitensport-Abteilungen etwas vor, darunter die Bogenschützen und die Sportgruppe „Power Lift“. Krönender Abschluss war das Spiel der ersten Herrenmannschaft gegen den VfL Lengsdorf.

Es hätte eigentlich in Lengsdorf ausgetragen werden sollen, aber wegen des Festes hatte der VfL sich bereit erklärt, das Heimrecht zu tauschen. Es endete 3:3. Das Fest hatte bereits schon am Freitag mit dem Altherren-Fußballturnier begonnen. Am Samstag stand Damenfußball auf dem Programm. An beiden Tagen wurde abends mit Live-Musik oder DJ gefeiert.