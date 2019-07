Taucher suchten in Anglersee

Wachtberg. Die Feuerwehr suchte am Montag in Wachtberg nach der vermissten Hildegard M. und setzte dabei unter anderem Taucher ein. Am Dienstag veröffentlichten die Ermittler ein Foto von der Vermissten.

Von general-anzeiger-bonn.de, 30.07.2019

Polizei und Feuerwehr haben am Montag in Wachtberg nach einer vermissten Person gesucht. Dazu wurden am Montagnachmittag auch Rettungstaucher angefordert, die einen Anglersee in der Nähe des Ortsteils Arzdorf absuchten. "Seit dem Mittag wird hier eine Person vermisst", sagt Feuerwehrsprecher Michael Ruck vor Ort.

Die Polizei, die seit dem Mittag auch mit Suchhunden im Bereich um den See an der Alten Landstraße unterwegs war, forderte am Nachmittag dann Taucher der Feuerwehr aus dem Rhein-Sieg-Kreis und Köln an, um diesen abzusuchen. Auch das Technische Hilfswerk sowie das DLRG waren im Einsatz. Am Abend wurde der Einsatz erfolglos beendet.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, handelt es sich bei der Vermissten um die 67-jährige Hildegard M. aus Wachtberg. Derzeit liegen den Ermittlern keine Anhaltspunkte für ihren Aufenthalt vor. Den letzten Kontakt mit der Frau gab es am Sonntagabend an ihrer Wohnanschrift in Arzdorf.

Da von einer Eigengefährdung ausgegangen werden muss, bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Hildegard M. wird als etwa 1,60 Meter groß beschrieben. Sie hat blaue Augen und eine normale Statur. Aufgrund einer Erkrankung hat sie - anders als auf dem Foto - keine Haare mehr.

Wer die Vermisste gesehen hat oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228/150 oder dem Notruf 110 bei der Polizei zu melden.

Foto: Polizei Die polizei sucht Hildegard M.