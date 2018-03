Autos stießen zusammen

Wachtberg. Auf der L158 an der Ecke Pecher Hauptstraße sind am Mittwochabend zwei Pkw kollidiert. Bei dem Unfall ist ein größerer Sachschaden entstanden, keiner wurde verletzt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 28.03.2018

Am Mittwochabend ist es auf der L158 zu einem Unfall mit zwei Autos gekommen. An der Ecke Pecher Hauptstraße ist die Fahrerin eines Pkw einem anderen Pkw in die Seite gefahren, wie die Polizei auf Anfrage mitteilte.

Eine 41-jährige Fahrerin fuhr aus Meckenheim kommend in Richtung Bonn an die Kreuzung (Ecke Pecher Hauptstraße) heran. Eine 53-Jährige kam der Frau entgegen und wollte an der Kreuzung links abbiegen. Die 41-Jährige achtete nicht darauf, dass die andere Autofahrerin Vorfahrt hatte. Daraufhin stießen die beiden Autos zusammen.

Bei dem Unfall ist ein Sachschaden von rund 20.000 Euro entstanden. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

