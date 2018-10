WACHTBERG/GRAFSCHAFT. Eine 20 Jahre alte Frau ist am Montagabend auf der K63 zwischen Fritzdorf und Eckendorf verunglückt. Sie hatte in einer Kurve die Kontrolle über ihren Wagen verloren.

Von general-anzeiger-bonn.de, 22.10.2018

Mit dem Schrecken ist eine 20-Jährige bei einem Unfall auf der K63 am Montagabend zwischen Fritzdorf und Eckendorf davongekommen. Aus noch ungeklärter Ursache hatte die junge Frau in einer Kurve in Fahrtrichtung Eckendorf die Kontrolle über ihren Wagen verloren. Sie überschlug sich mit ihrem Auto und landete im Straßengraben.