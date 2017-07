Verkehrsunfall

Bonn. 21-jähriger Autofahrer verliert in Wachtberg-Niederbachem die Kontrolle über sein Fahrzeug und verletzt sich schwer. Ein zweiter beteiligter Autofahrer bleibt unverletzt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 09.07.2017

Überhöhte Geschwindigkeit vermutet die Polizei als Ursache für den Unfall auf der Konrad-Adenauer-Straße in Wachtberg. Dort war ein 21-jähriger um 7 Uhr am Samstagmorgen in Richtung Berkum unterwegs.

Etwa 30 Meter hinter der Einmündung der Straße "Am Bungert" verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet nach links über die Gegenfahrbahn, schleuderte gegen den Bordstein und prallte gegen eine dahinterliegende Mauer.

Aus der entgegengesetzten Fahrtrichtung näherte sich ein 41-jähriger Autofahrer der Unfallszene und stoppte sein Fahrzeug. Den Zusammenprall mit dem Wagen des 21-jährigen konnte das jedoch nicht mehr verhindern. Beide Autos kollidierten frontal miteinander. Der Wagen des jüngeren Fahrers beschädigte noch ein Bushaltestellenschild und kam erst auf dem Gehweg zum Stehen.

Der schwer verletzte 21-jährige Fahrer kam in ein Krankhaus. Ein Alkoholtest verlief negativ. Der zweite Beteiligte blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 15.000 Euro.