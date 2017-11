Ermittlungen nach Unfallflucht

Wachtberg. An der Pecher Hauptstraße wurde am Montagnachmittag ein 14-Jähriger angefahren und verletzt. Die Polizei sucht nach dem Fahrer des Vans, der nach dem Unfall geflüchtet sein soll.

Von general-anzeiger-bonn.de, 29.11.2017

Die Polizei ermittelt nach einer Unfallflucht in Wachtberg, nachdem dort am Montagnachmittag ein 14-Jähriger von einem Van angefahren wurde. Nach bisherigen Ermittlungen soll der Jugendliche gegen 17.25 Uhr die Pecher Hauptstraße in Richtung "Am Langenacker" überquert haben, als ein dunkelblauer Van aus der Straße "Am Langenacker" in Richtung der Hauptstraße fuhr. Am Einmündungsbereich hielt das Fahrzeug an.

Als der Fußgänger die Straße etwa zur Hälfte überquert hatte, soll der Van plötzlich losgefahren und über den Fuß des 14-Jährigen gerollt sein. Der Fahrer soll sich zunächst auch nach dem Zustand des Jugendlichen erkundigt haben, dann aber davongefahren sein, ohne seine Personalien zu nennen.

Zeugenaussagen zu Folge soll der Mann etwa 60 Jahre alt sein und einen Kurzhaarschnitt getragen haben. Der Jugendliche musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Die Polizei sucht nach Zeugen des Unfalls. Wer Hinweise zum dunkelblauen Fahrzeug oder zum Fahrer geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0228/150 bei den Ermittlern zu melden.