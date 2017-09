Interview mit Magier Alexander Hunte

Wachtberg. Der Vorverkauf für einen magischen Abend mit „Golden Ace“ im Drehwerk hat begonnen. Sie ziehen im Adendorfer Drehwerk nicht nur goldene Asse aus dem Ärmel: Das Magierduo „Golden Ace“ kommt im November nach Wachtberg.

Von Ebba Hagenberg-Miliu, 02.09.2017

Mit einem der beiden Zauberer, mit Alexander Hunte, sprach Ebba Hagenberg-Miliu.

Wie kommt ein Physikstudent wie Sie zum Zaubern?

Alexander Hunte: Die Zauberkunst begleitet mich eigentlich schon mein Leben lang. Auch bei Martin Köster war sie immer Teil seines Lebens, mal stärker mal schwächer, aber sie war immer da.

Und wie kamen Sie mit dem zaubernden Jurastudenten zusammen?

Hunte: 2013 habe ich Martin in einem kleinen süddeutschen Varieté kennengelernt, in dem Künstler getestet wurden. Da die anderen überzogen hatten, legten wir unsere Auftritte zusammen. Und der Unterhaltungswert fürs Publikum war sofort viel höher, weil man sich auf der Bühne gegenseitig die Bälle zuspielen konnte. Dann haben wir nach der Show gemerkt, dass wir beide aus derselben Gegend in Niedersachsen kommen.

Ihre Zauberei verzichtet auf große Knalleffekte, ja?

Hunte: Wir bauen eine Brücke zwischen alter Salonmagie und moderner Zauberkunst. Kunststücke aus alter Zeit werden von uns auf unsere Art interpretiert. Gerne verbinden wir sie mit einer leicht ironischen Geschichte. Wir versuchen unser Publikum auch so zu beeinflussen, dass es das tut, was wir wollen, ohne dass es dies merkt. Aber wir möchten auch, dass unser Publikum während der Show lachen kann.

Können wir denn heute überhaupt noch staunen?

Hunte: Unser Verstand sucht heutzutage für alles automatisch eine Erklärung. Die Magie ist unserem Verstand allerdings oft einen Schritt voraus und schafft diesen magischen Moment, indem wir noch staunen dürfen. Das reicht uns aber nicht. Wir reihen nicht wahllos einen Trick an den nächsten. Wir bieten ein Gesamtkonzept aus magischen Wundern, Geschichten und charmantem Humor.

Wer von Ihnen übernimmt welchen Part?

Hunte: Ich bin mehr im Bereich der neuen Mentalmagie angesiedelt. Martin Köster entwickelt gerne aus dem Bereich der alten Magie Kunststücke zu neuen Kreationen. So entsteht ein lebendiger Drive.

Wie entsteht Ihr Programm?

Hunte: Wir bieten Elemente der Zauberkunst, Hypnose und Beeinflussung. Ideen kommen, wenn wir neue Kunststücke entwickeln, und das meist über Jahre, denn wir verändern oft Elemente von Show zu Show und schauen dann, was besser ankommt.

Wie lange müssen Sie proben, bis ein Kunststück klappt?

Hunte: Da gibt es große Unterschiede, es kommt auf die Art der Kunststücke an: Im Bereich der Psychologie und Beeinflussung braucht es Jahre an Erfahrungswerten.

Und was, wenn etwas bei der Vorstellung mal nicht klappt?

Hunte: Dann zaubern wir das Publikum weg (lacht).

In den Bonnticket-Shops der GA-Zweigstellen und auf bonnticket.de läuft der Vorverkauf für den Auftritt von „Golden Ace“ am Sonntag, 12. November, im Drehwerk, Töpferstraße 17, in Wachtberg. Einlass ist um 18 Uhr.