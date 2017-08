Gemeinde-Feuerwehrtag in Niederbachem

Eine Feuerwehrfrau zeigt, was passiert, wenn man versucht, einen Küchenbrand mit Wasser zu löschen.

Wachtberg. Die Wehrleute simulieren eindrucksvoll einen Küchenbrand und erklären, was im Notfall zu tun ist. Oft ist Unachtsamkeit die Ursache

Von Axel Vogel, 28.08.2017

„B 3 – Essen auf Herd“– jeder Feuerwehrmann hat diese Alarmierung auf seinem Melder bereits Dutzende Male lesen müssen. Denn Küchenbrände gehören derweil zum Alltagsgeschäft der Feuerwehr. Aber das Problem an der Sache ist für jeden Wehrführer: „Man weiß bei einer solchen Alarmierung nie, ob daraus nicht auch ein größerer Einsatz wird“, gibt Markus Zettelmeyer, Leiter der Wachtberger Feuerwehr und zugleich stellvertretender Kreisbrandmeister, zu bedenken. Vor allem können sich solche Fettbrände, wenn etwa die Bratwurst in der Pfanne unbeachtet vor sich hin „verbrennt“, erfahrungsgemäß leicht auswachsen.

Und zwar dann, wenn der Wohnungsinhaber falsch reagiert. Was genau passieren kann, und wie man sich bei solchen Gefahren im Haushalt verhalten sollte, demonstrierte die Wachtberger Feuerwehr gestern anlässlich ihres Gemeindefeuerwehrtages in Niederbachem. Dazu hatte die Löschgruppe eigens eine Küchenzeile auf der Straße aufgebaut, in der ein Brand simuliert wurde.

Die Zahlen, die Feuerwehrmann Danny Mathey, der die bestens besuchte Vorführung moderierte, nannte, sprechen für sich: „Über 200 000 Brände gibt es jedes Jahr in deutschen Haushalten.“ 4000 Personen würden dabei schwer verletzt, 400 Tote seien zu beklagen. Allein 12 000 solcher Brände registrierte er in Nordrhein-Westfalen. Mathey konnte die Ursache für diese Brände in Haushalten eingrenzen: „Jeder dritte Brand wird durch Elektrizität verursacht, jeder fünfte durch menschliches Fehlverhalten.“

Der Kardinalfehler

Welche katastrophale Folgewirkung ein solches Fehlverhalten im Fall der Fälle im Haushalt haben kann, führte die Löschgruppe Niederbachem am Sonntagnachmittag zahlreichen Zuschauern vor. Dazu wurde ein Topf mit Öl auf einer Herdplatte so lange erhitzt, bis das Öl Feuer fing. „Bei Temperaturen von 280 bis 300 Grad entzündet sich das Öl von selbst“, weiß Fachmann Mathey. Wie der Vorführeffekt es wollte, musste Feuerwehrmann Benny Budinger allerdings mit einem Bunsenbrenner nachhelfen, bis aus dem Topf die Flammen schlugen.

Und dann simulierte Feuerwehrfrau Lena Bluhm den Kardinalfehler, den viele Bewohner in einem solchen Fall begehen. Bluhm schüttete aus sicherer Entfernung einen Becher mit Wasser, der an einem langen Stock befestigt war, in den brennenden Topf. Die Wirkung war katastrophal und stellte sich sofort ein: Eine meterhohe Stichflamme, deren Hitze noch einige Meter entfernt zu spüren war, schoss Richtung Himmel.

Wie das passieren konnte, erklärte Mathey im Detail: „Durch die Zugabe von Wasser entsteht eine Verpuffung.“ Beim Kontakt mit dem heißen Öl verdampfe das Wasser schlagartig, die Wasserdampfbläschen würden sich ausdehnen und heißes Öl mit sich reißen. Was tun in einem solchen Fall? „Sofort die Feuerwehr rufen“, betont Danny Mathey: „In 13 Minuten ist die in der Regel da.“ Ist es noch nicht zu der Verpuffung gekommen, rät die Feuerwehr: Den Deckel einfach auf den brennenden Topf tun und so die Flammen ersticken.