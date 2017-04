Ortseingang Pech

PECH. Das Wachtberger CDU-Ratsmitglied Jürgen Kleikamp wirft Bürgermeisterin Renate Offergeld (SPD) vor, bezüglich der Fällungen mehrerer Bäume am Ortseingang und vor der Turnhalle in Pech die Unwahrheit gesagt zu haben. Konkret bezieht sich Kleikamp auf Aussagen Offergelds bei der letzten Sitzung der Ortsvertretung Pech

Von Matthias Kirch, 07.04.2017

Dort habe die Bürgermeisterin darauf hingewiesen, dass alle Bäume wegen eines Gutachtens des Sachverständigen Jörg Cremer gefällt worden seien, da dieser durch die Bäume die Verkehrssicherheit gefährdet gesehen habe.

Daraufhin bat Kleikamp die Verwaltung um Einsicht in das Gutachten und erhielt im Auftrag von Offergeld eine Stellungnahme des Beigeordneten Jörg Ostermann. Diesen zitiert Kleikamp in einer Mitteilung wie folgt: „Herr Cremer hat bei seinen Arbeiten keine 'Gutachten' erstellt, sondern eine Zustandsbewertung vorgenommen. Insofern gibt es kein Gutachten, in das Akteneinsicht genommen werden könnte. Wir verfügen in der Angelegenheit lediglich über Mailverkehr.“

Zudem ist Kleikamp darüber verärgert, dass Offergeld die Bäume vor der Turnhalle ebenfalls als verkehrsgefährdend bezeichnet habe, obwohl dies nur für die Bäume am Ortseingang gegolten habe. In diesem Zusammenhang teilte Ostermann sowohl Kleikamp als auch dem GA auf Nachfrage mit, dass die Fällungen dort wegen der Sanierung der Turnhalle erfolgt seien, also nicht wegen Bedenken der Verkehrssicherheit.

Kleikamp wirft der Bürgermeisterin deshalb vor, in der Sache ahnungslos gewesen zu sein oder der Ortsvertretung „als Beruhigungspille“ im Nachgang der Fällungen bewusst die Unwahrheit gesagt zu haben.