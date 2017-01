Verwaltung in Swisttal

28.01.2017 Swisttal. Bürgermeisterin Petra Kalkbrenner stellt den Beigeordneten Hans Dieter Wirtz und die Sozialamtsleiterin Kerstin Wicke vor. Beide sollen nach Möglichkeit zum 1. April ihren Dienst antreten.

„Gut Ding braucht Weile“ zitierte Bürgermeisterin Petra Kalkbrenner am Freitag ein Sprichwort. Sie meinte die nun schon15-monatige Vakanz auf dem Beigeordneten-Posten, die bald ein Ende haben wird. Wie berichtet, hat der Gemeinderat am Mittwoch den Walberberger Hans Dieter Wirtz (52) für acht Jahre zum Beigeordneten gewählt. Fachbereichsleiterin Soziales, Sport, Sicherheit und Ordnung wird Kerstin Wicke (40) aus Alfter-Impekoven. Kalkbrenner stellte die neuen Führungskräfte im Sitzungssaal des Ludendorfer Rathauses vor. Dabei merkte man ihr auch die Freude darüber an, dass sie selbst nun etwas entlastet wird.

Die Bürgermeisterin machte deutlich, dass mit Wirtz und Wicke zwei erfahrene Verwaltungsprofis das Team im Rathaus verstärken werden. Ihr Wunsch: Sie sollen möglichst zum 1. April ihren Dienst in Swisttal antreten. Ob dies klappt, wird sie mit den momentanen Dienstherren der beiden Neuzugänge besprechen.

Wirtz ist zurzeit als Verwaltungsrat in der Kämmerei der Stadt Bonn tätig. Noch unter Oberbürgermeister Hans Daniels baute er dort das Bürgerbüro mit auf, arbeitete 20 Jahre im Jugendamt und danach als Referent für städtische Beteiligungen. 2016 hatte sich Wirtz um die Beigeordneten-Stelle in seiner Heimatstadt Bornheim beworben, musste sich aber Alice von Bülow geschlagen geben.

Wicke lernte im Sankt Augustiner Ordnungsamt alle Facetten des klassischen Verwaltungsrechts kennen. Bis jetzt leitet sie die Stadtkasse. Ihr Vorgänger Armin Wallraff wechselt zum 1. Februar zur Stadt Niederkassel.

Kalkbrenner sagte, auf Wirtz und Wicke warte „ein Riesenspektrum an Aufgaben“. Als wichtigste nannte sie die Beschäftigung mit dem neuen Doppelhaushalt, das Integrationskonzept, den Brandschutzbedarfsplan, den Schulentwicklungsplan, das Parkraumkonzept, die Berücksichtigung des demografischen Wandels, wodurch der Bau von Seniorenwohnungen verstärkt notwendig werde, und den Hochwasserschutz.

Seine Motivation, aus Bonn ins kleine Swisttal zu wechseln, erklärte Wirtz so: „Nach vielen Jahren als Referent möchte ich wieder mehr gestalten und nicht nur gelb markieren.“ Als Ratsherr in Bornheim, das in seiner dezentralen Struktur mit Swisttal vergleichbar sei, kenne er die dörflichen Themen. Er werde nun versuchen, die Orte, Vereine und Gruppierungen in der Gemeinde möglichst schnell kennenzulernen. Über die Themen in seinem Verantwortungsbereich werde er den Kontakt zu den Menschen suchen.

„Ein guter Mann“, lobte die Bürgermeisterin, „er passt gut zu Swisttal“. In seiner Freizeit singt Wirtz Tenor im Walberberger Kirchenchor. Er hat sich zum Bonner Post-Marathon angemeldet und plant, die Alpen wandernd zu überqueren. Swisttal bekommt also einen sehr fitten Beigeordneten.

Kerstin Wicke betrachtet ihren Wechsel als Weiterentwicklung. Sie sieht die Integration der Flüchtlinge, Jugendarbeit und Inklusion als wichtige Themen an. Auch Wicke wandert gern. Allerdings weniger in den Alpen. Sie begnügt sich meist mit der Eifel. (Hans-Peter Fuss)