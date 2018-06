A 61 in Richtung Köln für Stunden gesperrt

SWISTTAL. Zwei Schwerverletzte forderte ein Lkw-Unfall auf der A61 in Höhe Swisttal. Die Autobahn ist in Fahrtrichtung Köln noch bis in die Nacht hinein komplett gesperrt. Der genaue Unfallhergang ist weiter unklar.

Von general-anzeiger-bonn.de, 21.06.2018

Ein Lkw-Fahrer und seine Beifahrerin wurden am Donnerstag gegen 20 Uhr bei einem Unfall mit einem Sattelschlepper auf der A61 in Höhe Swisttal schwer verletzt. Die Frau soll dabei lebensgefährliche Verletzungen erlitten haben. Zudem soll sie schwanger sein, so die Aussagen der Polizei.

Die Feuerwehr war mit 35 Einsatzkräften am Unfallort, um den umgekippten Lkw und die verletzten Personen zu bergen. Die Untersuchungen zur Unfallursache dauern an. Die Fahrbahn in Fahrtrichtung Köln ist daher, laut Angaben der Polizei, noch bis tief in die Nacht komplett gesperrt. Der Verkehr wird daher bis zur Freigabe der Fahrbahn an der Anschlussstelle Swisttal von der Autobahn abgeleitet.

Lkw-Unfall auf A61 bei Swisttal Foto: Ulrich Felsmann

Foto: Ulrich Felsmann

Foto: Ulrich Felsmann

Foto: Ulrich Felsmann

Foto: Ulrich Felsmann



Wie Roland Neitzel, Einsatzleiter der zuständigen Autobahnpolizei Frechen, sagte, ist der Lkw aus noch ungeklärter Ursache auf den Mittelstreifen geraten. Es sei ein Alleinunfall gewesen. Ebenso unklar ist weiterhin, was der Lkw geladen hatte.

Weitere Berichterstattung folgt.

Die Verkehrslage in Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis