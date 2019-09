Unfall bei Swisttal-Heimerzheim

Zwei Mercedes sind am Freitag auf der L182 kollidiert.

Swisttal. Auf der L182 bei Swisttal-Heimerzheim ist es am Freitagnachmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zwei Menschen wurden dabei verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Verkehr war zeitweise gesperrt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 06.09.2019

Bei einer Kollision auf der L182 bei Swisttal-Heimerzheim sind am Freitagnachmittag zwei Menschen verletzt worden. Laut des Einsatzleiters der Feuerwehr sind zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Eine 80-jährige Mercedes-Fahrerin soll an der K3 die Kreuzung überquert, ein Stoppschild überfahren und mit einem Mercedes-Oltimer kollidiert sein, der von einem 79-jährigen Mann gefahren wurde. Beide Fahrer verletzten sich schwer und wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Ein herbeigerufener Rettungshubschrauber sei gelandet, aber nicht benötigt worden, so die Feuerwehr. Die L182 war zwischenzeitlich komplett gesperrt. Ab etwa 16 Uhr war die Straße wieder freigegeben. Laut Schätzungen der Polizei liegt der Sachschaden im fünfstelligen Bereich.