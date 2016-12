Fahrzeug in Flammen

Vollständig ausgebrannt: Feuerwehrleute löschen an der Heinestraße in Heimerzheim den in Flammen stehenden Firmenwagen.

22.12.2016 Swisttal-Heimerzheim. Ein oder mehrere Unbekannte haben in der Nacht zu Samstag gegen 1.45 Uhr einen an der Heinestraße in Heimerzheim abgestellten Firmenwagen angezündet. Das Auto brannte vollständig aus.

Die Swisttaler Feuerwehr löschte den brennenden Wagen und konnte verhindern, dass das Feuer auf die angrenzenden Garagen übergriff. Die Bonner Kriminalpolizei ermittelt, nachdem eine erste Fahndung in der Nacht im Umfeld des Tatorts ohne Erfolg verlief.

Die Anwohner in dem Viertel am Ortsrand von Heimerzheim in unmittelbarer Nähe zum Kottenforst sind nun sehr beunruhigt. Denn bereits in der Nacht zum 10. Oktober hatten Unbekannte nur wenige Meter entfernt an der Goethestraße acht Autos, einen Fahrzeuganhänger, einen Carport sowie zahlreiche Mülltonnen in Brand gesteckt.

Anwohner Werner Kalkstein, der um 1.45 Uhr noch wach war, meldete der Feuerwehr das brennende Auto. Er wiederum war von einem jungen Mann aus der Nachbarschaft aus dem Haus geklingelt worden. Der junge Mann alarmierte die Feuerwehr nicht selbst, weil der Akku seines Handys leer war, berichtet Kalkstein.

„Die Flammen schlugen bis ans Dach der Garage“

Er versuchte zunächst selbst, die Flammen mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen. Doch das gelang nicht. Kalkstein: „Die Flammen schlugen bis ans Dach der Garage.“ Die ist nun schwarz angekokelt, Brandspuren finden sich auch auf dem Asphalt. Die Polizei nahm noch in der Nacht die Ermittlungen auf. Die Beamten stellten auch das Fahrzeug sicher, um eventuell vorhandene Spuren zu dokumentieren.

Auch Ortsvorsteher Hermann Leuning schaute sich den Tatort an. Er sagt: „Die Leute hier sind sehr verunsichert. Gerade nachdem hier im Oktober schon mal Autos angezündet wurden.“ Leuning, früher selbst Berufsfeuerwehrmann, befürchtet, sollte es an den Weihnachtstagen nochmals zu einer Brandstiftung kommen, dass Löschfahrzeuge durch die enge Heinestraße mit ihren Stichwegen nicht hindurchkommen. Das deshalb, weil die Straße aufgrund der vielen Weihnachtsbesucher zugeparkt sein könnte. Leuning appelliert auch an die Bonner Polizei, in dem Viertel künftig verstärkt Präsenz zu zeigen.

Schaden von rund 15.000 Euro

Polizeisprecher Robert Scholten schätzt den Schaden auf 15.000 Euro. Er geht von „vorsätzlicher Brandstiftung“ aus. Zur Vorgehensweise des oder der Täter wollte er „aus ermittlungstaktischen Gründen“ nichts sagen. Es werde aber einen Zusammenhang zu den Brandstiftungen vom 10. Oktober dieses Jahres geprüft.

Damals wurden an der Heinestraße und an der Goethestraße in Heimerzheim insgesamt acht Autos und ein Carport in Brand gesetzt. Von 3 bis 5 Uhr waren 26 Feuerwehrleute aus Heimerzheim, Dünstekoven, Straßfeld und Ollheim im Einsatz. Menschen kamen nicht zu Schaden. „Einen solchen Fall hatten wir nach meiner Erinnerung in Swisttal noch nie“, sagte Feuerwehrchef Paul Buhl damals. Die Höhe des Gesamtschadens an den Fahrzeugen und an den Häusern belief sich auf mehrere 10.000 Euro.

Wem verdächtige Personen in der Nacht zum Samstag in der Nähe des Tatortes an der Heinestraße in Heimerzheim aufgefallen sind oder wer darüber hinaus Hinweise zu den Straftaten geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02 28/150 bei der Bonner Polizei zu melden. (Hans-Peter Fuss)