Konzert in Swisttal

Swisttal-Dünstkoven. Irische Folkmusic mit „Duo Garage & Friends“ und „Rawjam“ begeistern das Dünstekovener Publikum.

Von Susanne Träupmann, 03.04.2017

Für die Band „Duo Garage & Friends“ war der Auftritt im Dünstekovener Dorfsaal ein Heimspiel und eine Premiere. Entsprechend voll war Räumlichkeit an der Schillingstraße, als die ersten langsamen Töne irischer Folkmusic erklangen. Mit „Duo Garage & Friends“ ging zum ersten Mal eine Dünstekovener Band an den Start.

Unter dem Label „Rock & Groove“ veranstaltete Treffpunkt-S um Initiator und Organisator Udo Ellmer zum dritten Mal ein musikalisches Event in Dünstekoven. Nach zwei Rockkonzerten im vergangenen Jahr stand der Abend am Samstag ganz im Zeichen irischer Folkmusic. Das „mittelalterliche“ Publikum ließ sich denn auch schnell musikalisch verzaubern. Schon mit ihrem ersten Song begeisterten Gabi Dohmann (Akkordeon), Annette Kirschbaum (Gesang), Wilfried Straube ((Gitarre und Gesang), Günter Mahlberg (Schlagzeug), Hans Bölkow (Gitarre) und Jörg Kaster (Gesang) ihre Zuhörer für die Musik der „grünen Insel“.

Mit Klassikern wie „Molly Maguire“, „Leaving of Liverpool“ oder „Dirty old town“ animierten die Dünstekovener ihre Zuhörer zum Schunkeln und rhythmischen Mitklatschen. „Wir haben für unseren hiesigen Auftritt ein eher gemischtes Programm zusammengestellt“, erklärte Kaster. „Wir spielen traditionell irische Folksongs. Ich liebe Irland, das Guiness, das Essen und besonders die Musik“, sagte Kaster, der als Sänger das irische Lebensgefühl überzeugend vermittelte. Für ihn ist die Musik ein Hobby, das von Herzen kommt.

Eisern proben die Dünstekovener Musiker ein- bis zweimal in der Woche in der Alten Schule. Das Repertoire umfasst mittlerweile 25 bis 30 Songs, „aber wir wollen es demnächst erweitern“, schmunzelt Kaster. Ein Jahr lang haben er und Straube irische Musik zu zweit oder gelegentlich mit Kollegen aus der Eifel gespielt. Seit drei Jahren treten sie in der jetzigen Besetzung auf. Ein bis zwei Mal im Monat gibt die Band ein Konzert. „Allerdings können wir nicht alle Auftrittsangebote“, lacht Kaster.

Denn die Musiker zwischen 40 und 60 Jahren sind alle beruflich engagiert. Als besonderes Highlight präsentierte „Duo Garage & Friends“ den Kölner Dudelsackspieler Frank Jarsch von der Weilerswister District Pipe Band, dessen Darbietung mit begeistertem Applaus und zustimmenden Pfiffen quittiert wurde. Zum ersten Mal stand auch die Rheinbacher Band Rawjam mit irischer Pubmusik auf der Dünstekovener Bühne. Da waren so Ohrwürmer wie „God save Ireland“ – der Sound ist bekannt durch das Kölsche Karnevalslied „Dat Häätz vun de Welt dat schläht en Kölle“– oder „Aragon Mill“ (Hymne des 1.FC Köln) zu hören. Nicht fehlen durfte auch das berühmte „Drunken Sailor“, das die Musiker sowohl auf Englisch als auch auf Gälisch („Óró sé bleatha bhaile“) präsentierten.

„Irische Folk Musik zieht die Leute an. Der musikalische Funke springt schnell über“, erklärten Petra Sprenger (Gitarre und Gesang) und Alessa Steffens (Geige und Flöte) die Begeisterung des Publikums für die Musik. Seit 1999 gibt es die Band, in der auch die Rheinbacher Andreas Finke (Akkordeon), Christian Schmidt (Schlagzeug), Ralf Paas (Saiteninstrumente), Werner Breuer (Gesang und Percussion) und Michael Steffen (Gitarre und Bass) mitspielen.

„Das Konzert ist gut besucht. Was mich ärgert, sind die Gebühren, die ich für Ausschank, Raummiete und GEMA bezahlen muss. Die Nebenkosten sind so hoch, dass die Konzerte scharf kalkuliert werden müssen“, kritisierte Ellmer. Dennoch steht die nächste Veranstaltung von Treffpunkt-S im Herbst schon fest.